中国网友发挥创意 拐弯抹角谈论彭帅

(法新社北京3日电) 由于网管眼明手快删除所有关于彭帅指控遭性侵的讯息,中国网友只好藉由弦外之音的关键字如「吃瓜」、「当事人」等,以具创意方式在网路上讨论这位女网球星。

现年35岁的彭帅上个月在网路贴文,自陈中国国务院前副总理张高丽逼迫她发生性关系,网管旋即删文,并监控社群媒体针对彭帅的讨论。

不过她的自诉文却在社群媒体推特(Twiteer)传开,并引发国际声援。中国当局虽然封锁推特,不过一般用户仍可透过「虚拟私人网路」(VPN)连结推特而一探究竟。

许多人找到其他方法,避开中国防火墙的监控,起初使用彭帅的英文名字母缩写PS,指称这位往昔女双排名世界第一的球星。不过所有包含PS字母的讯息很快就被锁定。

但山不转路转,根据一张截图,有个中国网友留言说:「彭于晏真是太帅了(Eddie Peng is too handsome)。」看似吹捧台湾明星彭于晏,实则暗指彭帅,不过那则留言已经被删除。

而若干网友在流行文化评论网站「豆瓣」(Douban)的留言,则是利用「英猜中」隐喻手法。

一张摘自豆瓣论坛入门网站的截图显示,有个网友这么说Her WB id no le,乍看之下毫无头绪,不过心领神会的都明白,这是指她的(彭帅的)微博帐号没了,当然这则网友贴文最后也被删除了。

另有网友写下祈福字句I hope her ping'an(我希望她平安),希望彭帅安好。

豆瓣被视为尺度比较敢的网路平台,常常出现挑战中国网路政治规范极限的讨论文。

若干网友在微博「网球」论坛张贴「大西瓜」贴图,一夕间在网坛爆红,而中国网路俚语「吃瓜」(eating melon)即指谈论八卦。

彭帅控诉文网路疯传的那晚,有个网友在微博发文说:「即便我睡着了,我还是得爬起来吃瓜。」(Even when I'm asleep I must wake up to eat melon)并说张高丽或者称「当事人」(person involved),「太政治敏感了」(too politically sensitive)。

中国当局很快掌握、立即发现并删除与彭帅有关的隐晦新贴文,甚至封锁豆瓣介绍韩剧「总理与我」的页面,网友先前纷纷退避到这里讨论彭帅发文指控张高丽情事。

即使如此,因留言爆量以致仍有若干没被删除的漏网之鱼评论残存。

「世界女子职业网球协会」(WTA)在微博罗列今年度夺得锦标赛冠军名单的贴文,就有网友在留言区发声说:「我力挺WTA(I support WTA)」、「请尊重女性」等。

有些人则是把WTA的英文字母,部分以星号标示规避网管,并在微博请教:*TA在1日停办所有中国赛事之举是否「与那个人有关?」

© 2021 AFP