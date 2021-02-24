中国藉司法荼毒新疆穆斯林 构陷罪名处长期监禁

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（法新社北京24日电） 人权团体今天表示，中国已大幅增加藉正式法院系统起诉新疆穆斯林少数民族的作法，并依「寻衅滋事」及送礼给海外亲戚等模棱两可的罪名，判处长期监禁。

除了这些有罪判决之外，估计还有百万名维吾尔人以及其他以穆斯林为主的少数民族被关押在新疆的「政治教育」营里。

「人权观察」（Human Rights Watch）指出，自2016年以来，新疆已有25万人以上被正式判刑与监禁。

人权观察资深研究员王松莲发表声明说：「尽管有法律包装，新疆监狱关押的许多人犯，都是因讨生活与参加宗教活动而被定罪的一般民众。」

美国国务院表示，中国在新疆的所作所为无异于种族灭绝；同时加拿大国会议员昨天也通过了类似的声明。

人权观察指出，中国2017至2019年镇压维吾尔人与其他以穆斯林为主的少数民族期间，新疆的刑事判罪案例骤增。

人权观察引述政府数据指出，新疆各级法院在2017 年把将近10万人判刑，较2016年的不及4万人增加。

这个人权团体说，警方、检方与法院都遭到施压，必须以反恐为由，「施加快速而严厉的惩处」，结果造成很多人在并未真正犯罪下遭到关押。

人权观察表示，会被判刑的行为包括「告诉他人什么是『非法（haram）和清真（halal）』」，以及送礼给在土耳其的亲友，同时刑期也变长。

2017年前，约11%案件的刑期超过5年，而2017年，则是达到87%。

一名中国外交官员则驳斥报告当中陈述的调查结果，并说人权观察「对于有关中国的议题总是充满偏见，常常发布污蔑中国的不实声明，他们的指控不值得采信」。

中国外长王毅22日宣称，北京对待新疆少数民族的方式是中国人权进步的一个「亮点」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP