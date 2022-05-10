中国资助建设项目 成斯里兰卡管理不善确证

（法新社赫班托达10日电） 一座没有飞机的机场、一家没有客人的旋转餐厅、一个负债累累的海港，这些中国资助的建设项目，成了斯里兰卡政府挥霍无度且没人在意的纪念碑，也让斯里兰卡经济危机更加恶化。

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这个南亚岛国为填补多年预算短缺和贸易赤字，大肆借贷，但却浪费巨额资金在一些考虑欠周的基础建设项目上，进一步耗尽公共资金。

斯里兰卡正身陷1948年脱离英国独立以来，最严重的金融危机，停电好几个月以及食物、燃料严重短缺，令该国2200万人苦不堪言。

数周以来要求政府为其经济管理不善下台的大抵和平抗议活动，9日演变成暴乱，政府支持者与示威抗议群众爆发冲突，造成5人死亡，至少225人受伤。

斯里兰卡政坛势力强大的拉贾帕克萨（Rajapaksa）家族，在家乡赫班托达（Hambantota）推动许多「白象建设计画」（white-elephant projects，昂贵但无用项目），加剧了危机。这个家族利用其政治影响力和中国数十亿美元贷款，意图将这偏远乡村地区变为重要经济枢纽，但以失败收场，那些建设如今尘封当地。

授权推动许多建设项目的总理马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）于9日暴乱发生当天宣布辞职。但他的胞弟戈塔巴耶（Gotabaya）仍是总统。

基础建设计画的核心，是在世界最繁忙的东西海运航道上打造一个深海港口，其目的是为了刺激工商业活动。然而从港口开始营运那一刻起，资金便一直失血。

长期住在赫班托达的居民丁努卡（Dinuka）告诉法新社：「当建设计画宣布时，我们满怀希望。但现在已没有任何意义。那个港口不是我们的，我们正为了生活而挣扎。」

赫班托达无力承担中国资助其建设的这笔14亿美元贷款，6年来损失了3亿美元。

2017年，一家中国国有企业与海港签下99年租约，这项交易招致整个地区担忧，因北京在印度洋得到了一个战略立足点。

俯瞰港口的是另一项中国支持的奢侈品：一座耗资1550万美元、自启用以来大抵没使用的会展中心。

附近则是拉贾帕克萨机场（Rajapaksa Airport），该机场建造时获中国2亿美元贷款。但机场门可罗雀，以致一度甚至连电费都付不起。

在首都可伦坡（Colombo），一个由中国资助的665英亩人工岛屿港市建设计画，目标是成为足以和杜拜（Dubai）匹敌的金融枢纽。

然而，批评者早已明白警告，该项目将成为一个「隐藏债务陷阱」。

© 2022 AFP