中国进口食品新制上路 外企忧贸易限制再增

（法新社北京31日电） 中国进口食品新制元旦上路，外国企业要将食品饮料等产品输入中国将面临更多新障碍。换句话说，葡萄酒、巧克力和咖啡等产品要输入这个全球最大食品饮料市场，难度恐更高。

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中国消费者2020年购买了价值1080亿美元（约新台币2兆9900亿元）进口食品，且2021年预料会更多，因为光是1至3季规模便较前一年同期跃增近30%。

根据中国今年4月颁布、明年元旦生效的「进口食品境外生产企业注册管理规定」，所有从国外输入中国的食品生产业者将必须向海关当局注册。原本只有可能影响人体健康的进口食品须注册，例如海鲜；如今却是连咖啡、酒精饮料、蜂蜜、橄榄油、巧克力和数种其他食品，也将受到详细检查。

长久以来，国际企业抱怨在中国市场受到不公平惩罚；如今这项新规将为它们再设下多一道限制。

法国阿达姆斯律师事务所（Adaltys）驻中国律师芮诺（Alban Renaud）表示，元旦当天「进口隔幕将落下」，但仍存在许多未知数。「是否将有宽限空间？进行中的尚未获准申请案会如何？那些太晚申请的又怎么办？」

一名涉及进口业务的商人告诉法新社：「你需要（注册证明），否则一旦货物抵达港口，你将得付罚款。」他还警告，未持有应有文件的企业，将面临货物被卡在海关。 进口商先前已抱怨，中国政府太晚公布新注册申请细节，且注册网站直到11月才上线；此外当它们尝试注册时，也面临重重障碍，例如相关资讯未提供英文版本。

一位驻北京外交官还说，有些公司被登记错误国码，例如一家葡萄牙进口商被登记为西班牙公司。

食品公司和进口商原已因北京的管制措施而大受打击，例如对COVID-19（2019冠状病毒疾病）采取严格的零容忍策略。自从北京去年爆发的一场疫情被归咎于进口鲑鱼后，中方便将COVID-19和食品连上关系。 如今进口到中国的食品，将面临额外筛检和多次消毒；且若食品在海外包装时当地发现爆发新疫情，通常将禁止进口。

就在新规上路之前几天，总部位于北京的中国欧盟商会（EU Chamber of Commerce in China）指出，「许多企业仍在等待获得它们的许可证」。欧盟曾正式要求北京将新规延后18个月实施，但并未成功。

中国欧盟商会「敦促中国当局及时核发许可，…以便所有合格企业平顺过渡到新制，而不致让它们的食品进口业务遭受任何中断」。

这名驻北京的外交官表示，除非这个问题迅速解决，否则中国的进口食品流入，恐在一个月后出现吃紧情况。

© 2021 AFP