中国连串制裁 美国控打经济战迫澳洲屈服

（法新社雪梨1日电） 中国对澳洲实施一连串制裁，美国总统拜登的印太事务协调官康贝尔（Kurt Campbell）30日指控，这如同是打「经济战」，是中国要「迫使澳洲屈服」。

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康贝尔在总部位于雪梨的罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）发表谈话时，讽刺中国的强硬策略。

康贝尔将中国描绘成是愈来愈好战，要在海外贯彻其意志，并称中国「已经针对澳洲展开非常戏剧化的经济战」。

过去两年，中国在激烈的政治争端中，对澳洲商品实施一连串惩罚性的制裁，这让两国部长级接触为之冻结，也让两国关系陷入自天安门事件以来最严重的危机。

康贝尔说：「中国倾向打击澳洲，要让澳洲向中国屈服。」

澳洲愿立法禁止中国在海外发挥影响力的活动、禁止中国公司华为获得5G合约、呼吁对COVID-19（2019冠状病毒疾病）起源做独立调查等，这些都激怒了中国。

澳洲的大麦、煤炭、铜矿、棉花、干草、原木、龙虾、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘类水果、谷物、新鲜葡萄、乳制品、婴儿用配方奶等，都被中国制裁。

康贝尔表示，在中国国家主席习近平的领导下，中国已经变得「更禁得起风险、更独断、更坚定地采取其他国家会认为是胁迫的措施」。

拜登政府采取与中国进行「战略竞争」的政策，承认两国存有竞争，但会保持联系，以免冲突失控。

© 2021 AFP