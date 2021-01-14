中国通报8个月来首起染疫死亡病例 多地严防疫情扩散

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（法新社北京14日电） 中国正力图控制有复燃趋势的新型冠状病毒疫情，今天通报8个月来的第一起死亡病例。同时，世界卫生组织（WHO）率领的国际专家团队今天抵达中国武汉市调查病毒起源。

先前数月，中国通报的单日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例都很少，近期却呈增加趋势，中国北部超过2000万人正处于防疫封锁措施下，有一省甚至宣布进入紧急状态。

中国先前透过一系列严格封锁措施和大规模采检，很大程度上控制住疫情，但卫生当局今天通报新增138起病例，是自去年3月以来的单日新增最多纪录。

卫生当局对于新增的一起死亡病例并未多加叙述，只表示是在河北省，当地政府已封锁数城。

当局上周发起大规模采检，封锁河北省石家庄的交通网络，并关闭学校和商店。邻近石家庄的邢台市有700万居民，已自8日起封锁，有500万人口的廊坊市也一样。

黑龙江省担心疫情扩散，已宣布进入紧急状态，除非绝对必要，否则不准3750万居民出省，同时取消公共集会。

中国自去年5月起就未通报任何死亡病例，官方统计的累计病故人数为4635人。

此外，世卫组织率领10名国际专家，今天抵达武汉市进行调查。

带团的世卫跨物种动物疾病专家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）说，基于中国的边境规定，团队须先在旅馆隔离两周。

© 2021 AFP