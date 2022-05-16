中国防疫封城引发经济衰退疑虑 亚股走跌

（法新社香港16日电） 亚洲股市上周在美国股市表现激励下短暂走扬，但本周交易首日，通货膨胀飙升及中国防疫清零政策引发的供应链困境，令投资人担忧，亚股从乐观行情回跌。

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美国股市在科技股为重的那斯达克指数大涨加持下，上周收盘劲扬。但周间在美国通货膨胀数据及中国出口持续萎缩等消息影响下，走势震荡。

股市动荡的主要原因之一，是中国为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情持续实施封锁措施。尤其是作为中国经济成长引擎的上海，自4月以来一直处于严格的防疫限令下，导致工厂停工、港口活动暂停。

这场经济失血的严重程度，反映在中国国家统计局今天公布，4月零售销售较去年同期锐减11.1%，工业生产也萎缩2.9%，创下2020年3月以来最差表现。都市失业率也冲上2年多来最高水准。

北京对于疫情坚持采取清零策略，余波已扩及世界各地，包括供应链大乱、大宗商品价格波动及投资人忧虑大增。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市场交易持续反映非常短期的经济衰退讯号，且相当频繁，使得盘中波动幅度高达150至250点很常见。」

亚洲股市今天一整天走势分歧。东京股市收盘上涨0.5%，香港股市收高0.2%，但上海股市收跌0.3%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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