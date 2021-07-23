中国阻再次溯源 白宫痛斥：不负责任深感失望

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（法新社华盛顿22日电） 中国反对接受世卫第2阶段COVID-19病毒溯源计画，白宫发言人莎琪今天重批此举危险且不负责任，美方深感失望。她再次敦促中国提供关键资料及样本，以利避免下一场疫情。

中国国家卫健委副主任曾益新22日表示，中方不可能接受世界卫生组织（WHO）第2阶段COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒溯源计画。他强调，世卫专家组早于年初实地考察武汉病毒所后，就得出病毒极不可能起源于实验室的结论。

莎琪（Jen Psaki）今天在媒体简报会上被问到此事时，重话批评中国立场不负责任且危险，美方深感失望。她重申，美国支持世卫第2阶段溯源计画，计画承诺会确保研究是以科学为基础、由专家主导，且透明并不受外界干预。

莎琪表示，世卫第一阶段调查并未从中国取得美方认为需要的数据资料。不是只有美国呼吁应展开第2阶段溯源计画，美方伙伴、国际社会及多边组织也做出类似呼吁。

莎琪强调，美国持续敦促中国提供必要数据及样本，这些资料相当关键，能让外界了解如何避免下场疫情的发生。她说：「这攸关未来拯救生命，现在不是阻挠的时候。」

© 2021 AFP