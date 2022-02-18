中国限制欧洲企业专利诉讼权 欧盟向WTO提诉

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟今天在世界贸易组织（WTO）对中国提诉，指控北京阻止欧洲科技公司到外国法院寻求保护它们的技术专利，开启了欧中贸易争端的新篇章。

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欧盟执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在声明中表示：「当欧盟企业的技术被非法使用时，它们有权在公平条件下寻求正义。这就是为什么我们今天要启动世贸组织谘商。」

欧盟和中国之间的关系越来越紧张，数周前欧盟才在世贸组织因为北京就涉台问题，非法惩罚欧盟成员国立陶宛提起诉讼。

制造手机、电动车等高科技产品需要大量专利技术，中国企业多年来不断遭控违反专利条款，以及不公平惩罚竞争对手。

欧盟表示，自2020年以来，中国法院利用重罚威胁和其他法律裁决，阻止欧洲企业向外国法院提诉。

欧盟表示，中国制造商采取法律行动，藉此寻求「更便宜甚至免费获得欧洲技术」。

欧盟指出，因中国伎俩受害的企业包括Conversant、爱立信（Ericsson）、InterDigital和夏普（Sharp）。

韩国巨擘三星（Samsung）也利用中国法院，阻止瑞典对手爱立信在德国等国家提起专利相关诉讼。

欧盟提出的「谘商」是世贸组织争端解决程序的第一步，如果60天内双方未达成共识，欧盟可请求启动程序正式成立争端解决小组，对此案进行审查。

© 2022 AFP