中国雪板新星 17岁小将苏翊鸣夺冬奥大跳台金牌

（法新社北京15日电） 中国17岁雪板小将苏翊鸣今天跃身为北京冬季奥运地主国新英雄，他在男子大跳台项目摘金，提前送给自己18岁生日礼。

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苏翊鸣上周在男子坡面障碍技巧赛饮恨只拿下银牌，但他今天以182.50高分勇夺金牌，远超越以171.75分摘银的挪威好手罗伊斯兰（Mons Roisland）。 而在坡面障碍技巧赛抢走金牌的加拿大雪板男将派洛特（Max Parrot），今天在大跳台赛只拿下170.25分， 获得铜牌。

苏翊鸣只参加过6场世界杯赛事，如今却已成为中国史上首位男子雪板奥运得牌选手。

他说：「这感觉很疯狂，我从未有过这种经验…我不敢相信自己得到这面金牌。」「过去4年我每天训练，每晚我都梦想着这个时刻。」 苏翊鸣过去是童星，8岁时演过中国史诗动作电影「智取威虎山」；但后来他决定专心从事雪板运动。 苏翊鸣在坡面障碍技巧项目屈居银牌，许多专家表示他应该获得金牌，引发争议。主审苏玛提克（Iztok Sumatic）事后告诉雪板杂志「白线」（Whitelines），裁判给派洛特评分时犯了错误。 不过，苏翊鸣今天将所有这些争议抛在脑后。他表示，能在家乡出赛以及对雪板运动怀抱热情，使得他持续积极努力。

「我想尽我所能表现，但最重要的是热爱。…这里每位选手来自四面八方，而我们都在做同一件事：热爱雪板。」（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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