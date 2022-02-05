中国驻联合国大使吁美国对北韩更有弹性

（法新社纽约联合国总部4日电） 外交人士透露，美国起草联合国安全理事会联合声明，准备谴责北韩接连试射飞弹，但中、俄不愿响应，中国驻联合国大使张军今天还呼吁美国与北韩来往应更有弹性。

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北韩领袖金正恩领导的政府单单在今年1月就7度试射飞弹，频繁程度前所未见，其中还包括发射自2017年以来威力最强的飞弹，暗示了北韩可能重启长程武器及核武测试。

外交人士告诉法新社，美国政府提议发声明谴责北韩试射飞弹，但中国和俄罗斯等国家拒绝签署。

联合国安理会今天应美国要求，针对北韩议题召开闭门会议。中国驻联合国大使张军在会前说：「如果他们（指美国官员）真想看到新的突破，就应展现更多诚意和弹性。」

张军对记者说：「他们应提出更有吸引力、更务实、更有弹性，且符合朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）需求的做法、政策及行动。」

张军提到，基于美国前总统川普对北韩的政策，平壤当局先前暂停核武测试和跨国弹道飞弹试射的行动，但近几个月「我们看到冲突、谴责和制裁的恶性循环」。

中国和俄罗斯一向在联合国安理会挡下有关北韩的措施，去年还提出议案，要基于人道理由放宽对北韩的制裁，但因得不到足够支持而未进入表决程序。

张军说：「至少我们做的事有助于进一步改善并避免紧张情势恶化。」

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）会后表示，中国和俄罗斯提议放宽制裁，实际上是奖励北韩的「恶行」。

她对媒体表示，安理会没道理奖励北韩单月数度测试武器，几乎和去年一整年一样多次，而且「当人民挨饿时，花费数以百万计美元执行军事测试，显示这个国家根本不关心自己的人民」。

今天这场有关北韩的会议是一个月内的第3场。上次会议是在上月20日举行，当时阿尔巴尼亚、巴西、英国、法国、爱尔兰、挪威、阿拉伯联合大公国、美国等8个安理会成员国加上日本，联合发布声明谴责北韩试射飞弹。

另外7个安理会成员国则拒绝签署这项声明，包括中国、加彭、迦纳、印度、肯亚、墨西哥和俄罗斯。

前述美国等8国加上日本，今天再度由美国带头发布新的声明，呼吁北韩「停止破坏稳定的行动，并恢复对话」。声明还提到：「我们持续呼吁朝鲜民主主义人民共和国正面回应美国和其他国家的提议，在不设前提的条件下会晤。」

声明也向其他安理会成员国喊话，称「安理会持续缄默的代价太高」，「这会让北韩胆大妄为，更加蔑视国际社会，习以为常地触犯安理会决议，进一步破坏区域稳定，并持续威胁国际和平安全」。

北韩4日祝贺北京冬季奥运揭幕，专家认为，此一讯息可能意味着北韩在冬奥期间暂时不会试射飞弹。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）预定于本月12日在夏威夷与南韩、日本举行有关北韩议题的3方会谈。

© 2022 AFP