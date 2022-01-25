中国魔改「斗阵俱乐部」结局 大楼爆破变成警察胜利

（法新社北京25日电） 美国电影「斗阵俱乐部」当年票房虽不出色，却是很多影迷眼中的非主流经典。但在中国，原版结尾的大楼爆破场景被删，改用充满正能量的文字叙述警方迅速破案、打击犯罪。

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中国是全球实施最严格审查制度的国家之一，当局每年仅允许少数外国电影上映，还不时针对内容大动剪刀。

美国导演大卫芬奇（David Fincher）执导、男星布莱德彼特（Brad Pitt）和艾德华诺顿（Edward Norton）主演的电影「斗阵俱乐部」（Fight Club）最近就遭到删减。在中国，这部片名译为「搏击俱乐部」。

中国影迷近日发现，串流平台「腾讯视频」提供的版本经过变造，修改了原版电影中的无政府、反资本概念。

1999年上映的电影原版结尾，艾德华诺顿饰演的角色杀死了他臆想出来的另一个自我，也就是布莱德彼特扮演的「泰勒德顿」（Tyler Durden），然后遥望城内大楼一一爆破，暗示他打算颠覆现代文明。

中国的最新版本却描述了全然不同的结局。艾德华诺顿扮演的「叙事者」杀了泰勒后，不再有大楼爆破场景，取而代之的是黑屏和一段文字：「警方迅速侦破整起计画并逮捕所有罪犯，成功阻止炸弹爆炸。」

根据这段文字，依照原本剧情应为「叙事者」想像出来的泰勒还被送到「精神病院」接受心理治疗，后来顺利出院。

国家公权力在这个新结局中成功打击犯罪，许多中国观众感到既不解又愤怒，当中不少人可能看过未经删改的版本。

一名用户在腾讯视频上留言说：「这太粗暴了吧！」还有一人在微博写道：「原来他们不只会删，还会加。」

目前不清楚是中国政府的审查机关下令改动结局，还是原版电影的制作方做出修改。腾讯则不予置评。

好莱坞电影工作室经常会提供不同的版本，好让片子能通过北京政府的审查，顺利进入市场规模庞大的中国。

2019年，描述「皇后合唱团」（Queen）歌手佛莱迪墨裘瑞（Freddie Mercury）生平的电影「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）在中国上映，提到主角性倾向的镜头却被大量删减，而他的性向在他的人生中具有非常重要的意义。

在中国国家主席习近平统治下，北京政府大力清除社会上种种被视为不健康的元素，范围涵盖电影、电视和电脑游戏。

中国国家互联网信息办公室（网信办）今天还宣布展开为期一个月的「清朗．2022年春节网络环境整治」专案，营造春节喜庆祥和气氛。

© 2022 AFP