国际刊物中国学者发表逾百文章涉嫌东抄西贴 遭促解释

国际同行评议的期刊发表的100多篇中国作者的科学研究论文似乎重复使用了相同的一些图片，这引发人们质疑，在冠状病毒大流行期间研究机构加快研究进度的背景下，可疑科学研究是否激增。不过，国际刊物发表这些涉疑论文，并没有校对论证或文源审查。据欧洲医药科学评论表示，将联络遭受质疑的作者，并要求他们证明资料的原创性。

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据华尔街日报今天报道称，中国作者在国际期刊发表的科研论文引发警觉。在中国大约50个城市的医院和医学院的研究人员发表的121篇论文中，据加州微生物学家、影像分析专家比克(Elisabeth Bik)的调查 ，每一篇论文都至少有一幅图像与另一篇论文相同，这意味着许多论文可能出自同一家公司或“论文工厂”。比克发现了这些使用相同图像的论文。

该报道说，尽管这些报告是在四年时间内由不同的作者发表的，关注的是不同的研究主题，但其中许多报告都包含相同的细胞集落图像，有些图像经过旋转或裁剪以显得不同。这些报告中的一些图片说明也一字不差完全相同。

据中央社说，这些显然造假的研究论文，照样通过6家国际期刊的同行评审程序，像是“欧洲医药科学评论”（European Review for Medical and Pharmacological Sciences），就发表了121篇当中的113篇。

借由Google Scholar搜寻，当中一份可疑研究报告，自2017年以来被其他研究人员引用50多次，另外3份报告被引用了20多次，意味这些有问题的论文可能影响其他研究。据毕可表示，这样的论文工厂产品“正在污染科学界研究工作，我很担心它们可能只是冰山一角”。毕可曾任史丹佛大学医学院（Stanfrod School of Medcial）研究员，去年辞卸在医疗新创公司的工作，全职投入调查研究不当行径。

欧洲医药科学评论表示，将联络遭受质疑的作者，并要求他们证明资料的原创性。

事实上，早在今年2月间，包括毕可在内的一群研究人员指称，有疑似相同图片的400多篇论文与中国作者有关，这些在中国的医生与研究人员，常常承受着发表同行评审成果的压力，藉以升等或赢得奖赏。

根据华尔街日报调查，位于中国西南部云南省的一所医科大学，提供4万2000美元奖金给刊登在具高度影响力期刊的论文。据专家表示，这些激励机制使论文工厂有利可图，特别是通常没参与研究却需要发表论文的那些人，像是临床医师。