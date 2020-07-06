小池百合子高票再选东京都知事 与安倍首相举行会谈

东京都知事选举5日进行投计票，无所属政党的现任知事小池百合子（67岁）以366万票高票再次当选东京都知事，并于7月6日在首相官邸与日本首相安倍晋三举行了会谈。

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安倍在会谈中首先指出：为了明年的东京奥运会和残奥会，必须战胜感染症，今后请您合作。

安倍还谈到现在新冠病毒感染者处于增加的倾向。安倍指出：正以最大限度的紧迫感加以注视，将与东京都进一步紧密合作。

为此小池指出：希望借助国家的力量，战胜新冠病毒，这也和明年的东京奥运会和残奥会紧紧相连。

最近以东京都为中心日本疫情大幅度反弹，东京都7月2日新增感染者达到107人，自5月2日的以来时隔两个月超过百人，到6日为止，连续5天超过百人，而日本全国7月3日新增感染者达250人，每日新增感染者超过200人，是5月3日以来首次，到7月5日为止连续三天超过200人。

日本是否再次发出紧急事态宣言备受瞩目，而小池百合子在会见后指出：和首相会谈没有提及发布紧急事态宣言之事。

此次东京都知事选小池百合子得票达到366万1371票，是继2012年的猪濑直树获得433万8936票之后东京都知事选史上得票第二多的知事。在此次选举中，在她之后，前日本律师联合会会长宇都宮健兒获得844,151票；令和新选组代表山本太郎获得657,277票；前熊本县副知事小野泰辅获得612,530票。小池以阻止新冠扩大的成就赢得民意，但是目前东京疫情再次告急，正在形成以东京为中心向日本全国扩散的趋势，今后的疫情走向对再次当选的小池百合子是一个严峻的挑战。