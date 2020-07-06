很多闲置厂房 李克强发指示要多用农民工兄弟姐妹

中国国务院总理李克强今天前往贵州省铜仁市一家公司巡视时说，他沿途看到很多闲置厂房，当地政府完全可以支持企业，利用这些厂房进一步扩大生产，且“多招一些当地的农民工兄弟姐妹”。

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李克强看到很多闲置厂房，指企业要多用农民工。据中央社今天报道称，李克强上述发言，形同证实当地不少制造业的生产线处于停顿状态，也反映中国经济在疫情过后，尚待大力提振的现况。

据中国政府网，李克强在铜仁巡视的是名为“倍易通”的科技公司，是铜仁市官方从广东深圳重点引进的大型企业，现有员工有2000多人，其中有1592人是武汉肺炎疫情趋缓复工后新招聘的返乡农民工。该网指出，当李克强得知倍易通科技将进一步扩大产能且增聘员工后，现场当即为倍易通及当地政府牵线，但仍然要求倍易通要多招聘当地的农民工。

据李克强向倍易通科技的负责人及主管说，“你们办了件好事，既给当地农民工提供了就业机会，也降低了自己的生产成本，是‘双赢’”。据李克强又说，只要有就业岗位就有未来，就有致富的机会。“我们是人民政府，时刻要坚持民生为本”。保障民生，不光要靠政府和企业创造更多的机会，同样重要的是“民生在勤”，要靠“劳动者的辛勤付出”。

该报道称，李克强还表示，贵州人“吃苦耐劳、肯学习”，有这样的勤劳作支撑，有更好的营商环境为企业作保障，“我们‘保就业、保民生’就更有底气”。