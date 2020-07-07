中国在疫情和顶替丑闻下开始高考

由于武汉肺炎疫情而被推迟一个月的中国高考，于今天7月7日周二开始举行。1100万中国考生奔赴考场。今年的高考从传统的两天拉长到四天。不久前被曝光的山东省数百宗高考顶替案，也给今年的高考投下阴影。

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据中国媒体综合消息，当局根据疫情安排的高考措施包括派卫生官员到每个考点监督，凡在考场突然咳嗽的考生将被送到备用考场。

法新社今天发自北京的电稿说，今年中国高考拉长天数。考生和他们的家长都极度紧张。因为最终的成绩决定是否能够进入大学和学习什么专业。疫情导致学校关闭，考生被困家中，他们的紧张程度要比往年的考生更甚。走向考场的学生们都穿着类似体育服装的校服。一位49岁的Yi女士告诉法新社，她的儿子在高考之前做了两次病毒测试，她每天向学校报告四次儿子的体温。她说自己现在比儿子还紧张。

据中国官媒介绍，今年全国设有7000多个考点和近百万名监考人员。监考人员除了负责抓考试作弊者之外，还要观察考生的身体状况，出现症状的考生将被送到备用考场。考生在考前14天被密切监督身体状况，来自高风险地区的考生需要带口罩。北京名叫Zhao Kexin的考生对法新社说，“我想已经有足够的措施，保护我们不被病毒感染。然后，想到在一个公众场所，跟这么多人在一起，我还是有点紧张。但是我必须参加考试，我别无选择。 ”

“命运”

法新社说，六月北京又有疫情反弹，令人担心会有第二波疫情。但是当局通过大规模测试和封锁许多住宅区，似乎控制住了疫情的扩散。

对于考生来说，高考获得高分数，是进入最好大学的唯一通道。中国心理学协会的Ye Minjie说，“考生们紧张并不仅仅因为担心考不好，也来自他们的家庭和社会的压力。认为高考是一场决定终身命运的战斗，仍然是占主导地位的想法。这让学生很焦虑”。

一些考生表示网上授课对他们不利。还有考生抱怨疫情停课的几个月里，家长一直在背后督着，也是不利因素。法新社说，在中国有高考定终身的想法。所以家长们都很紧张。

顶替丑闻阴影

今年中国高考的另一个大阴影，是冒名顶替丑闻。高考之前不久，山东省240多起高考顶替弊案震惊中国社会。从目前曝光的案例来看，遭人顶替的受害者，都是来自农村的贫家女学生。比如苟晶和陈春秀等人的分数和身份，就被有权者的子女窃取顶替，自己却蒙在鼓里。

这个丑闻，高考前在中国社交网络引发热议，一些网民要求调查严惩责任者，另一些官方报纸或网军则试图淡化，并说受害人当年分数不如她自己说的那样高。但官方调查报告引发怀疑，有网民要求公布当年的考卷。还有网民要求进一步调查。

数百人高考被顶替，这不仅堵死了贫苦农民子女在社会上升的唯一通道，也毁掉他们父母的希望。而受害者却被要求从网上撤下自己的遭遇。