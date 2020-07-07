中国境外维族团体向国际刑事法院（ICC）提交受中国迫害的证据

中国境外维吾尔族团体7月6日表示：已向国际刑事法院（ICC）提交了中国侵害赔偿法的证据，试图推动使中国政府最高领导人正式被调查。

广告 继续浏览后续

据美国“华尔街日报”报导，穆斯林占多数的维吾尔族控诉他们长期在新疆蒙受不当对待。这批向海牙国际刑事法院提出的控诉多达数百页，指控中国“政治再教育营”通过虐待等手段，来改变维吾尔人的宗教与文化。据报道：这些指控大致获得国际媒体证实，也遭到西方政府广泛谴责。美国政府最近更承诺，会让大规模拘禁维吾尔人的中国官员负起责任。

海外维吾尔族团体提交的文件表示，“东突厥斯坦共和国流亡政府”（East Turkish Government in Exile）与“东突厥斯坦民族觉醒运动”（East Turkistan National Awakening Movement）这次向国际刑事法院检察官提交中国“广泛与系统性”犯罪的证据，目的在于触发调查。

该文件把维吾尔人受虐待归咎于中国高层领导人物，包括中国现任与前任国家主席习近平和胡锦涛，以及新疆省高官和军方指挥官。而且犯罪事件“大规模出现，因此应该全数进行调查，以查明能否起诉或审判犯罪人”。

中国政府方面一贯否认曾经恶劣对待维吾尔人或其他少数民族，同时强调这是属国内的事务，是干涉中国内政。北京还宣称要以铁腕手段根除维吾尔族内部的恐怖分子，因为有个别维吾尔人发动炸弹或刺杀攻击。

分析认为：维吾尔人的这项行动结果如何仍充满不确定性；因为中国并非国际刑事法院成员国。

国际刑事法院发言人尚未立即回应置评要求。