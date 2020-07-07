中国抖音与一应APP: 美国酿禁

美国酝酿禁用中国抖音以及其它应用程式App。据路透社报道称，美国国务卿蓬佩奥周一晚间表示，美国“确实在研议”禁止中国社交媒体应用，其中包括TikTok。蓬佩奥并说，“我不想先于总统(特朗普)透露这一消息，但我们确实在研究此事，”蓬佩奥在接受福克斯新闻频道(Fox News)专访时表示。法新社指出，美国国务卿蓬佩奥）表示，美国政府正在考虑禁用TikTok等中国社群媒体应用程式（app），理由是北京被控运用这些app监控用户。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，美国国务卿蓬佩奥指：美国正考虑禁用TikTok与其他中国app。蓬佩奥是在接受福斯新闻（Fox News）访问时被问到，美国是否应考虑封锁这些app，尤其是TikTok。蓬佩奥说，特朗普政府「非常严肃考虑」此事。

据蓬佩奥说，针对中国基础建设技术的一些问题，美国已研究很长一段时间，目前进展良多。蓬佩奥说，「我不想抢在特朗普总统之前宣布，但那正是我们在考虑的事。」

据该报道，印度先前以国安及隐私疑虑为由下令禁用TikTok，其他国家据报则正在思考类似措施。

路透社消息说，美国国务卿在接受Fox专访时透露，美国正在研议禁止包括TikTok在内的中国社交媒体应用。

但蓬佩奥说，“我不想先于总统(特朗普)透露这一消息，但我们确实在研究此事。”