中国股市今续昂涨 挺人民币压美元成热题

中国大陆以及香港股市今天继续昨天的疯涨趋势。在欧美股市昨天也涨但欧洲股市今天开跌的局势下，中国股市凸显一枝独秀。法新社说，中国经济前景被看好，引发股市向上跳跃，香港股市恒生指数今天续涨0,88%，中国大陆上海股市涨1,44%，综合指数涨至3380点95，深圳股市也涨至 2142点33，升幅为0,98%。人民币走强再引关注。

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根据昨天的股市业绩，路透社指人民币乘风破浪创12月来最大单日涨幅，风险意愿打压美元。 人民币兑美元周一录得去年12月以来最大单日涨幅，因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温，以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求，风险资产大受追捧。

昨天，中国沪深300指数.CSI300涨至五年高点，交易员押注中国经济复苏，推动人民币兑美元升至3月17日以来最高位，为12月12日以来最好的单日表现。纽约尾盘报7.015元。

美国经济数据显露出的复苏萌芽也削弱了对美元的避险需求。美元兑一篮子六种货币尾盘下跌0.43%，报96.76，稍早触及6月24日以来最低。美元指数连续多日走低形成一个被称为“死亡交叉”的重大技术形态，即美元指数的50日移动均线向下穿过200日移动均线，暗示可能出现抛售。

美国银行分析师表示，自1980年以来，美元在九次出现死亡交叉后有八次出现跌势。

据路透社今天报道称，中美关税战风险下降，为人民币兑美元朝向6.8铺路。据新加坡华侨银行的私人银行业务分支即新加坡银行周二今天发表评论指出，对人民币看法转向正面，因中美关税战风险下降，可为人民币兑美元CNY于一年内升向6.80铺路。

据新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong的评论：环球经济或许不是呈V型而是U型复苏，美联储可能会在未来五年保持利率接近零的承诺，这样美元将随时间而转弱，而欧元兑美元EUR=将于一年内创出新高。庞大的货币刺激和货币贬值恐惧也可能削弱美元的储备货币地位，令黄金得益。

在人民币经历过去两年的关税战挣扎后，对人民币的看法更加乐观，并将人民币兑美元12个月预测上调至6.80，原为6.95。

中国经济复强劲复苏，与其他国家的情况有明显差异。此外，中国针对性的量宽措施将吸引债券资金流入，而美国总统大选将近意味着中美关税战风险将会下降，为人民币升值铺路。

据该分析说，尽管中美紧张情势持续，但人民币可能会从特朗普强硬言论非强硬行动之中获得缓解。若民主党候选人拜登在总统选举胜出，对华政策可能依然坚定但破坏性较小。