中国警告英国不要禁华为 不要列林郑入人权制裁名单

英国《泰晤士报》今天报道，中国驻英国大使刘晓明昨天警告说，英国政府一旦禁止中国电信企业华为参与英国5Ｇ网络建设的话，中英两国贸易将受到影响。他还表示，英国如果与中国为敌，将要为此承担一切后果。

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据李文读报今天引述报道称，中国警告英国不要禁止华为。据《每日邮报》今天则报道说，英国最新发表的一份报告声称，中国政府试图游说一些英国名人、政界人士及学者充当代理人，发声支持华为参与英国电信网络建设项目。

报道还透露，有争议的英国军情六处前特工人员斯蒂尔参与了这份报告的撰写工作。斯蒂尔此前因为指控美国总统特朗普与俄罗斯关系密切而引发争议。

据《金融时报》报道，英国政府推出新的制裁制度，制裁那些被指侵犯人权的外国人士和组织。该制裁制度被形容为英国的马格尼茨斯基人权问责法。马格尼茨斯基是一名俄罗斯律师，他因为揭露俄罗斯官员贪腐而遭到迫害，并于2009年死于狱中。英国外交大臣拉布昨天宣布启动这一制裁制度时披露，首批受到制裁的目标共有49人及组织，其中包括被指导致马格尼茨斯基死于狱中的25名俄国人、被指暴力对待罗兴亚人的两名缅甸将军、被指在朝鲜参与强迫劳工、谋杀和虐待行为的两个组织、以及被指与记者卡舒吉被杀有关的20名沙特人。

据该报道还称，英国一些政界人士正在向拉布施压，要求他把香港特首林郑月娥也列入受制裁人数名单内。不过，报道也引述中国驻英大使刘晓明警告说，一旦英国把中国列为敌对国家，将要为此承担后果。他还补充说，与中国为敌，并不符合英国的利益。 《卫报》也在头版报道，英国推出新的制裁制度，而且把长期以来的盟友沙特阿拉伯的部分官员也列入受制裁名单内，有可能导致英国与沙特爆发外交风波。