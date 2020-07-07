中纪委出书揭贪官 指孟宏伟严重贪腐违纪

中纪委近日出版《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》一书，其中中纪委披露孟宏伟的犯罪细节，指孟宏伟2004年担任公安部副部长后，“官气十足、盲目自负”，更“毫无顾忌、公器私用”，把国家资源当成自家的“菜园子”、“车轮子”及“百宝袋”。

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据东网今天报道称，中纪委披露孟宏伟犯罪细节，安排公安在家当佣人。

中国公安部前副部长、前国际刑警组织主席孟宏伟涉嫌受贿罪成，今年初被判入狱13年半。中纪委刊物近日披露，孟宏伟“专横霸道、家正不风”的细节，包括安排公安及海警到家中当佣人、派人出境保护赴港游玩的妻儿。而其妻高歌生活奢靡，每年花上逾百万元人民币购置名牌服装等奢侈品，孟更帮她违规谋取多个职务，在多个企业挂名领取高薪。

中纪委近日出版《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》一书，指孟宏伟2004年担任公安部副部长后，“官气十足、盲目自负”，更“毫无顾忌、公器私用”，把国家资源当成自家的“菜园子”、“车轮子”及“百宝袋”。

据书中指出，孟宏伟长期分管公安边防部队，在担任正部级的国家海警局局长期间，先后抽调十多名现役公安边防、海警战士到他家提供日常生活服务，充当孟家的“佣人”：有的负责打扫、料理家务；有的当厨师，从早上5时起床到孟家做早餐，忙到晚上11时洗碗后才离开；有的当司机，白天开巴士为孟家办私务，晚上睡在空置房内“看家”；还有的当保母，帮助接送孩子上下学。

文章形容孟宏伟“挥霍公帑、大讲排场”。在海警局某基地居住期间，一日三餐均安排现役军官服务。在河北休假时，要求基层边防部队为其家设置夜间警衞哨，调配军车及巡逻艇供其家人游玩使用，甚至在妻儿来港游玩时，安排人员出境“保护”他们。孟宏伟更以驻外工作为由，私下安排妻儿到法国里昂居住，并向外事等相关部门施压，谋求享受常驻及家属随任等生活待遇。孟还以驻外工作的名义，安排多名干部及军人到里昂为跨国妻儿提供家庭服务。前年2月，中央要求他限期安排家属回国，他却拖延不办。

文章指孟宏伟“反感、拒绝组织的监督”，担任公安部副部长期间，经常以身体不适为由，不到岗坐班履职，而是安排秘书或司机将公文送到家里批阅；在境外工作期间不按规定接受使领馆党委领导，成了不受监督的“特殊党员”。孟宏伟还多次隐瞒妻子名下房产、股票及在企业任职等情况，约谈时作虚假说明。

据该报道，孟的妻子高歌现年48岁，拥有香港身份证，曾任新华锦集团有限公司副董事长及北京银行独立董事。有媒体曾指，高歌是“二奶上位，生活奢靡”，曾在北京和香港的企业挂空职，年收入逾500万元人民币（约552万港元）。她还曾担任中国民主建国会（民建）青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事等职务，更是山东政协常委、委员。去年1月底，高歌被撤销山东省政协常委、委员职务，民建青岛市委副主委一职亦被撤销。