制裁林郑 英外相指会很仔细考虑 第二批名单或要来

英国外相拉布周一（6日）在国会下议院宣布，对俄罗斯、沙特阿拉伯、朝鲜和缅甸的个人和组织实施经济制裁。跨党派议员质疑为何制裁名单不包括中国的香港及新疆官员，保守党议员施志安点名提出应制裁香港行政长官林郑月娥。拉布称会基于证据仔细考虑，正处理第2批制裁名单。

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据光华网今天报道称，保守党议员促制裁林郑，英外相称会很仔细考虑。消息说，英国外相拉布称正仔细考虑是否制裁香港及新疆的官员。

英国首次根据《马格尼茨基修正案》，制裁49个个人或组织，该法授权英国政府禁止受制裁者入境英国、通过英国银行进行资金转移或从英国经济中获利，并允许当局冻结受制裁者的个人资产。

施志安问到名单为何没有涵盖香港或新疆官员，他问英方是否准备好无论对象是谁及他们的地位，“即使意味从林郑月娥开始（制裁）”，又称知道林郑的家人享有英国护照特权。工党议员布赖恩特亦强烈敦促拉布考虑另一项包括镇压民主、集会和言论自由权利的条款，非常仔细地考虑林郑应不应列入榜单。拉布没有排除制裁林郑的可能，称会非常仔细地考虑，强调当局正制订第2批制裁名单。

拉布透露，他将再与五眼联盟的外长通电话，讨论协调未来的制裁对象。据指，澳大利亚考虑类似的立法，美国则制订了有250个个人及实体的制裁清单，加拿大则有70个制裁对象。

据该报道，美国国务卿蓬佩奥欢迎英国的举措，华府将继续寻求额外盟友及伙伴共同利用所有手段，禁止所有严重侵犯人权的对象进入美国及国际金融系统。

报道称，英国今次的制裁名单包括被指参与杀害沙特异见记者卡舒吉行动的沙特情报高级官员、导致俄罗斯税务顾问马格尼茨基死亡的俄罗斯官员、朝鲜国家保卫省和人民保安部等。缅甸国防军总司令敏昂莱和副总司令梭温被指策划针对罗兴亚人的屠杀行动，亦受到制裁。拉布强调，制裁目标是一些近年臭名昭著的侵犯人权人士。据俄罗斯驻伦敦大使馆说，不能接受俄罗斯联邦调查委员会主席及一些法官被列入制裁名单，强调俄国保留回应的权利。