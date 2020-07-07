屡批中共 自由派学者许章润被拘 跨省侦办闯宅带走 警称今告知拘押理由 或初以涉“嫖娼”搪塞家属

据明报报道，中国内地知名法学家、北京清华大学法学院教授许章润昨日被北京和四川警方采联合行动，从北京昌平的家中带走。警方以涉嫌“嫖娼”为由搪塞许的家属，具体所涉罪名不详。

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据明报今天报道称，许章润近年来持续批评中国的政治体制及最高国家领导人的文章，在海外广泛流传，这引起当局关注和愤怒。多名知情人士对明报指出，许章润是在书房被警方带走，当时仅有保姆在场。知情人士称，前往扣查许章润的警察昨日上午10点分乘多辆警车，先行将许家包围，随后约20名警察闯入许家抓人。其中，除了北京本地警力，也包括来自四川成都公安局青羊分局的警察，意味这是一宗跨省侦办案件。昨晚，许的家属已在派出所见到许本人，警方称今日将告知拘押理由。

该报道引据知情人士指：警方初以涉“嫖娼”搪塞家属。成都市公安局青羊分局前年年底曾对成都秋雨教会进行大抓捕，抓走教会主任牧师王怡及其他教会骨干。去年底，王怡因煽动颠覆国家政权罪和非法经营罪一审获刑9年。

许章润去年被清华大学停职后，多在位于北京北部郊区的家中赋闲。 许章润被带走后，知情人士称，警方最初以涉嫌“嫖娼”搪塞家属，但这应是托辞。目前，许所涉具体罪名不详。

据明报，许章润现年57岁，出生于安徽省庐江县，拥有法学博士学位。自2000年起，许一直在清华大学法学院任教，先后获聘担任副教授、教授、博士生导师。2005年，许章润被评为“第四届十大杰出青年法学家”之一。除了教学及从事学术，许章润也常年就中国社会存在的各种议题公开发言，许也曾在已经被当局取缔的“自由派民间智库天则经济研究所”担任特约研究员。2018年，许章润因发表〈我们当下的恐惧与期待〉引起海内外极大反响。在文章中，许批评中国政治、社会倒退，以不点名的方式批评国家主席习近平独揽大权。知情者称，文章发表时，许章润正在日本访学，由于患肝癌数年，许可能觉得不需要再浪费时间，故而对当局的抨击，措辞较以往更为直接。

据明报指许章润患肝癌数年，措辞更直接。自日本访学返回北京后，去年3月，清华大学决定对许章润启动调查，同时将许停职。学校停止其授课、科研及招收研究生等一切职务。此举引发民间反弹，包括清华大学数百名校友，以及美、澳、法等国学者联署公开信，促清华恢复许章润教职。被清华大学停职后，许章润收入受限，生计成问题，但仍坚持批评当局。去年底中国爆发新冠肺炎疫情，许章润2月份再度发表文章〈愤怒的人民已不再恐惧〉，文章称疫情是人祸大于天灾，这场人祸“甚于一场全面战争，此可谓外寇未逞其志，而家贼先祸其国”。

据该报道，许章润最新的文章最近集结成书《戊戌六章》，6月底在美国出版。在书中，许章润说：“戊戌修宪，开启邪恶之门，集权登顶之际，恰恰是情势反转之时。自此一路狂奔倒退，终至败象连连。”