德国电讯采加强与华为合作

德国电讯采加强与中国华为的商业合作立场。德国电讯在十多个欧洲市场经营通讯事业，相当倚重华为提供的设备。据路透社说，对于美国以国家安全为理由呼吁排除华为，德国政府一直持抗拒态度。

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据路透社今天报道，德国电讯加强与中国华为的合作。德国商报(Handelsblatt)今天周二引述德国电讯公司内部文件内容指出，德国电讯(Deutsche Telekom) 加强了与中国华为的商业合作关系。

德国电讯在十多个欧洲市场经营通讯事业，相当倚重华为提供的设备。对于美国以国家安全为理由呼吁排除华为，德国政府一直持抗拒态度。德国电讯在5G网络、宽频扩充、云端服务以及电视等业务上均仰赖华为作为供应商，德国商报指称两家公司同意在德国电讯的5G网络上更多地使用“不含美制品”的组件。

据德国商报称，德国电讯还要求华为在德国向其提供优于竞争对手的技术优势，以确保在5G网络的领先地位。

路透社说，据德国商报称，德国电讯发言人否认对华为有任何特殊依赖，而华为拒绝评论细节，但表示从未隐藏与德国电讯的紧密关系。

德国电讯反对对外国电信网络设备供应商实行全面禁令，称这将降低其灵活性。

据路透社说，上个月德国政府表示，至少要到9月，才会同意有关在未来5G网络中安装部件的相关规则。