或徐才厚再版? 政法委前书记孟建柱传“病重住院”

中国公安部近日频有高层人事变动。苹果日报今天引述美国华文媒体明镜新闻网创办人何频于当地时间6日透露，中共公安部高层近期诸多人事异动，实为国家主席习近平继续清理中共前政治局常委、政法委前书记周永康余党，以及要削平长期以来公安部“山头林立”的动作之一。何频透露，曾任中央政治局委员兼政法委书记孟建柱目前已“病重住院”，但被当局严密监视、限制自由，并把门窗钉死慎防他自杀，犹如当年军委副主席徐才厚被关在军方301医院到死的“翻版”。

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苹果日报今天引述明镜新闻网报道称，政法委前书记孟建柱传“病重住院”，何频指：下场似徐才厚翻版。

据报道，继公安部副部长孙力军落马受查后， 近日中央政法系统另一大将、曾任公安部副部长的司法部长傅政华也卸去党组副书记一职，而二人均曾获73岁的中央政法委前书记孟建柱大力提拔。

据该报道说，政法委一直被视为中共“刀把子”，是关乎中共政权安危的重镇。习近平上任前由政治局常委周永康兼任，权倾一时，成为独立山头，甚至联手中共红二代、重庆前市委书记薄熙来夺江山。

报道指习近平2012年上任后第一件事，便将中央政法委书记一职由政治局常委改为政治局委员兼任，变相降级政法委。然后再打破邓小平时代后确立的“刑不上常委”的政治潜规则，拿下周永康；公安部副部长兼“610办公室”主任李东生、国安部副部长马建等多名政法界高层落马受查，习近平由此树立对政法系统的权威。