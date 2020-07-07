抖音国际或切割自保欲退出香港

抖音国际版TikTok将在数日内退出香港市场。与此同时包括Facebook 在内的其他科技公司已经暂停处理香港政府索取用户数据的请求。TikTok是中国公司字节跳动旗下的短视频应用。在中国实施新的香港国安法之后，TikTok决定退出香港。TikTok的设计令中国大陆网民无法登陆。

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据路透社报道，TikTok称将在数日内退出香港市场。 抖音国际版TikTok的一位发言人周一晚间表示，TikTok将在数日内退出香港市场。据TikTok的一位发言人在回答路透社的相关问题时表示。“考虑到近期的事件，我们决定停止在香港运营TikTok应用。”

TikTok过去曾表示，该应用的用户数据并未存储在中国。目前执掌TikTok的是华特迪士尼(Walt Disney) (DIS.N)前执行长Kevin Mayer。TikTok此前也曾表示，不会遵守中国政府提出的审查内容或访问TikTok用户数据的任何要求，也从未被要求这样做。

据一位知情人士说，香港地区对该公司来说是一个很小的亏损市场。去年8月，TikTok报告说它在香港吸引了15万用户。分析公司Sensor Tower的数据显示，全球而言，截至今年第一季末，TikTok通过苹果和谷歌应用商店的下载次数已超过20亿次。

报道称，消息人士表示，该公司作出这一举动是因为不清楚香港现在是否受到北京的全面管辖。TikTok的设计令中国大陆网民无法登陆。这是该公司吸引更多国际用户的策略之一。而抖音是字节跳动在中国大陆推出的一款类似的短视频软件。据字节跳动发言人称，尽管目前公司并不打算把抖音推向香港市场。虽然抖音不在海外app商店上架，但根据第二名知情消息人士称，香港的抖音用户多过TikTok。中国内地用户可以在内地下载或是通过切换帐号的方式下载。

据字节跳动中国区CEO张楠在声明中表示，“抖音在香港有很多用户，将继续服务当地用户。”

香港中文大学助理教授方可成指出，TikTok的退出，凸颢出中国企业争取国际化时无法避免的两难困境。据方可成称，“你必须遵守本地政策，设法不冒犯中国政府及公众。字节跳动将TikTok(与抖音)切割就是相同的策略。”