杭州洪水告急 防汛提最高级

根据杭州市今天7日最新消息，下午1点起将防汛应急响应提升至I级。根据杭州市公布的数据，全市雨量已达676毫米，是历史同期的2.6倍。

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据联合新闻网今天报道称，杭州告急，防汛提升至最高一级。中国南部地区自6月起连日暴雨，许多地区传出洪灾，中国水利部多次发出“防汛形势严峻”警告。根据杭州市今 (7) 天最新消息，下午1点起将防汛应急响应提升至I级。根据杭州市公布的数据，全市雨量已达676毫米，是历史同期的2.6倍。

据该报道说，中国连日大雨，带来的雨量相当惊人，先前长江流域灾情频出，现在连位在钱塘江上游、华东地区最大的“新安江水库”也超过防汛限制，今天早上开3闸门泄洪。然而缓不济急，中午12点又再增开闸门泄洪，截至下午4点已经同时开7闸门泄洪。

该报根据中国媒体消息，杭州市自今日下午1点起将防汛应急响应提升至I级。 5月29日入梅以来，杭州全市面雨量已达676毫米，是历史同期的2.6倍。新安江水库水位已达107.64米，水位仍在持续上涨。根据《杭州市防汛防台抗旱应急预案》，杭州防指决定自7月7日13时将防汛应急响应提升至最高级。