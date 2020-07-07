湖北一老水库传滑动变形

据中国官方消息，湖北省近期受持续强降雨影响，黄冈市白洋河水库水位陡升，昨天中午突发坝体滑动变形险情，涉险面积约1000平方公尺，当局已转移安置约2万8858名民众，这座中型水库的保卫战还在持续。

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据中央社今天引述消息报道，湖北水库滑动变形，当局抢险近2.9万民众急撤。报道引述人民网消息说，黄冈市浠水县白洋河水库建于1958年，水库区跨2乡镇共7个村，总库容量为2403万立方公尺。4日以来，白洋河水库库区连续强降雨量破纪录，5日晚上7时，水库水位上涨至84.62公尺，超过限溢水位（83.88公尺）0.74公尺。6日中午12时，水库左坝肩长90公尺、右坝肩长50公尺，高71.5至81.5公尺发生较大面积脱坡（滑动变形），涉险面积约1000平方公尺，严重威胁大坝安全。

报道称，当局组织涉库3个乡镇、22个村、2万8858名民众转移；对大坝脱坡区域进行夯桩固基、挖沟导水；采用彩条布对大坝覆蓋，防止后期大雨侵蚀；开挖第二溢洪道，加快泄洪进度等。

截至今天清晨5时，第二溢洪道已顺利挖通，泄洪流量为每秒15立方公尺，并仍在进一步开挖；大坝脱坡区域已基本稳定，未出现进一步扩大情况，但持续巡坝排查。为了“固坝”，至今天清晨已动用抢险500余人次、运输车辆160台次、砂石料9000立方公尺、木料2万根、编织袋1万条、彩条布4.1万平方公尺。

该报道称，根据黄冈市气象局发布资讯显示，7日至10日，白洋河水库强降水天气持续，累计雨量预计200至350毫米。这意味着，即使当前白洋河水库保卫战仍在持续。