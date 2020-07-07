网络审查正式入工种编制

据中国人社部官网6日发布，“中华人民共和国职业分类大典（2015年版）”近日新增“资讯安全测试员”、“互联网营销师”等9个新职业。此次还发布了“互联网信息审核员”（网络讯息审核员）、“直播销售员”等5个工作种类。其中手握网络内容生杀大权的网络讯息审核员，以及当前最热门的网络直播销售员更引人注意。

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据中央社今天报道称，中国网络讯息审核员，跃为正式职业工作种类。根据中国有关部门昨天公布一批新职业与工作种类，其中包括手握网络内容生杀大权的网络讯息审核员，以及当前最热门的网络直播销售员。

报道引述中国人力资源社会保障部表示，正在会同有关部门单位，加快上述新职业的职业标准开发，规范从业者的从业行为，全面提升从业人员素质和技能，为技能人才队伍建设打下坚实基础。

据中国人社部官网6日发布，“中华人民共和国职业分类大典（2015年版）”近日新增“资讯安全测试员”、“互联网营销师”等9个新职业。此次还发布了“互联网信息审核员”（网络讯息审核员）、“直播销售员”等5个工作种类。

中国人社部称，网络安全事关国家安全，涉及社会民生各个领域，随着“网络安全法”、“网络安全审查办法”落地实施，资讯安全攻防渗透测试和资讯审核评估成为网络安全维护的关键环节，资讯安全测试员、网络讯息审核员的工作将越来越重要。

据该报道，新京报引述人社部相关司室负责人说，新职业资讯发布制度有重要意义。首先，有利于促进就业创业。透过发布新职业资讯对新职业进行规范，加快开发就业岗位，扩大就业容量，强化职业指导和就业服务，促进劳动者就业创业；其次，有利于促进职业教育和职业培训改革。负责人并称，将推动专业设置、课程内容与社会需求和企业生产实际相适应，促进职业教育培训品质提升，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接。