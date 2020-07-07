美总领事指国安法“是一悲剧”外交部港府激烈反应

美驻港总领事史墨客在电台节目形容国安法实施是一悲剧，遭到北京和港府抨击。

自香港7月实施国安法以来，已有10人因涉违《国安法》被捕、抗争书籍接连被“下架”，连叫什么口号违法政府都自打嘴巴，美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith）对北京政府以国安法为港人制造自我审查的氛围是一悲剧（tragedy），又指任何法例都应由香港自行立法。被问到美国总统特朗普何时会签署《香港自治法案》，他未有正面回应，仅指华府正寻找不同的方法帮助香港，明言法案在华盛顿备受关注。

广告 继续浏览后续

对于史墨客这番言论，中国外交部和港府都有激烈的反应。外交部驻港公署发言人对于史墨客发言表示强烈不满和坚决反对，斥其无视事实，混淆是非，对香港国安立法横加指摘；特区政府发言人则表示，政务司司长张建宗与保安局局长李家超与史墨客会面，表达特区政府的严重关注；并强调如何在香港落实“一国两制”原则，完全是国家的内部事务，任何其他国家或国会都无权直接或间接干预。

史墨客6日在香港电台节目谈到国安法，认为现时香港问题不在国安法，而是在于其处理方法。他指，香港立法有既定程序，应由香港自行立法，惟现时法案在不透明（opaque）的情况下推行，只由北京政府单方面宣布实施。国安法的制定程序亦应保持香港的高度自治，这亦是中英双方于1984年《中英联合声明》之承诺。

日前港府发声明指，“光复香港 时代革命”含港独或颠覆国家政权之意。史墨客指，此举反映北京有着很大程度的不安全感（high degree of insecurity）。事实上，一国两制已在港推行多年，其间一直运作良好，希望北京可加强对一国两制的信心。他亦认为，北京政府以国安法剥夺人民自由、甚至制造自我审查的氛围是“一悲剧”。

国安法中亦订明，对于在香港以及香港境外从事法案禁止的行为，无论是否有香港永久居留权，皆属触犯香港国安法的范围，意味外国人亦可能因批评政府或鼓动国外对香港制裁而犯罪。史墨客指，这是法案中的一大问题的面相（trouble aspect of the law）。香港的成功在于其开放性和透明性，如中国将暗中损害这些优点，变相损害香港的地位。对于美国亦有类似的法例，他指美国拥有民主制度、基本自由、制衡原则等，但北京统统都欠奉（None of those things are true in Beijing）。

被问到国安法实施，是否代表一国两制已死？史墨客多次重申，香港的成功在于开放性、资讯流通、言论自由、新闻自由等，如北京政府对待香港有如对待其他大陆城市，将会破坏香港的独有地位，强调“让香港成为香港”（let Hong Kong be Hong Kong）。他指，现时有9万在港美国人，美资公司达1.3万间，华府将尽全力确保香港的高度自治得以保存。

美国国会参议院早前通过《香港自治法案》，要求制裁制定《国安法》的官员，法案正待总统特朗普签署。他未有回应特朗普何时签署法案，指这是个正在发展的进程（ongoing process），法案亦受美国高度关注。