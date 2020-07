美总领事指国安法“是一悲剧”外交部港府激烈反应

自香港7月实施国安法以来,已有10人因涉违《国安法》被捕、抗争书籍接连被“下架”,连叫什么口号违法政府都自打嘴巴,美国驻港总领事史墨客(Hanscom Smith)对北京政府以国安法为港人制造自我审查的氛围是一悲剧(tragedy),又指任何法例都应由香港自行立法。被问到美国总统特朗普何时会签署《香港自治法案》,他未有正面回应,仅指华府正寻找不同的方法帮助香港,明言法案在华盛顿备受关注。

对于史墨客这番言论,中国外交部和港府都有激烈的反应。外交部驻港公署发言人对于史墨客发言表示强烈不满和坚决反对,斥其无视事实,混淆是非,对香港国安立法横加指摘;特区政府发言人则表示,政务司司长张建宗与保安局局长李家超与史墨客会面,表达特区政府的严重关注;并强调如何在香港落实“一国两制”原则,完全是国家的内部事务,任何其他国家或国会都无权直接或间接干预。

史墨客6日在香港电台节目谈到国安法,认为现时香港问题不在国安法,而是在于其处理方法。他指,香港立法有既定程序,应由香港自行立法,惟现时法案在不透明(opaque)的情况下推行,只由北京政府单方面宣布实施。国安法的制定程序亦应保持香港的高度自治,这亦是中英双方于1984年《中英联合声明》之承诺。

日前港府发声明指,“光复香港 时代革命”含港独或颠覆国家政权之意。史墨客指,此举反映北京有着很大程度的不安全感(high degree of insecurity)。事实上,一国两制已在港推行多年,其间一直运作良好,希望北京可加强对一国两制的信心。他亦认为,北京政府以国安法剥夺人民自由、甚至制造自我审查的氛围是“一悲剧”。

国安法中亦订明,对于在香港以及香港境外从事法案禁止的行为,无论是否有香港永久居留权,皆属触犯香港国安法的范围,意味外国人亦可能因批评政府或鼓动国外对香港制裁而犯罪。史墨客指,这是法案中的一大问题的面相(trouble aspect of the law)。香港的成功在于其开放性和透明性,如中国将暗中损害这些优点,变相损害香港的地位。对于美国亦有类似的法例,他指美国拥有民主制度、基本自由、制衡原则等,但北京统统都欠奉(None of those things are true in Beijing)。

被问到国安法实施,是否代表一国两制已死?史墨客多次重申,香港的成功在于开放性、资讯流通、言论自由、新闻自由等,如北京政府对待香港有如对待其他大陆城市,将会破坏香港的独有地位,强调“让香港成为香港”(let Hong Kong be Hong Kong)。他指,现时有9万在港美国人,美资公司达1.3万间,华府将尽全力确保香港的高度自治得以保存。

美国国会参议院早前通过《香港自治法案》,要求制裁制定《国安法》的官员,法案正待总统特朗普签署。他未有回应特朗普何时签署法案,指这是个正在发展的进程(ongoing process),法案亦受美国高度关注。