美方呼吁释放中国知名法学家许章润

路透社北京消息，美国国务院发言人摩根·奥塔格斯（Morgan Ortagus）7月7日呼吁立即释放中国知名法学家许章润。发言人表示，“我们对中华人民共和国对许章润教授的拘留深表关切。中华人民共和国必须释放许章润，并恪守尊重言论自由的承诺。

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曾数度发文针砭时政并重话批评中国国家主席习近平的北京清华大学教授许章润6日传出从家中被警察带走后，据香港电台7日引述消息，许章润妻子已获警方通知，许章润可在12日获释回家。据消息，许章润6日上午被多名警察从北京寓所带走，指控他涉嫌在四川嫖娼。日前网络有谴责警方用下作的嫖娼指控抓捕许章润。

据中央社7日引述消息报道，港媒指许章润12日可望返家，妻子已获通知。香港电台称，许章润妻子和学生商量后，决定等他获释后才公布其他消息，尽可能减少对许章润的麻烦，并确保他顺利回家。该报道表示，许章润的学生6日下午曾经尝试向许章润送药物，但最终没有见到他。警方向这名学生表示可以放心，会在24小时内告知家属如何处理。

据消息，许章润6日上午被多名警察从北京寓所带走，指控他涉嫌在四川嫖娼。

中央社说，有北京律师向香港电台表示，如果许章润12日才获释，相信当局是以行政拘留7日的方式处罚他。