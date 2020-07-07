苹果正评估国安法是否需要改变香港用户资料政策

根据彭博新闻报道，苹果电脑正在“评估”香港最新实施的国安法对公司的影响。7月1日开始在香港实施的国安法，被视为严重打压香港的人权，备受国际社会谴责，而包括面书（Facebook）、Telegram、Google以及推特（twitter）在内的社交平台已在这个星期一宣布，已经暂停向香港特区政府提供用户资讯。

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苹果电脑同时表示，自新法在上星期实施以来，公司并未接到香港政府索取用户资讯的申请，“苹果一向要求香港执法当局透过美国与香港所签订的‘互惠司法协助条约’提出有关的申请”，而在这个过程之中，“美国司法部将审视香港当局的要求是否符合法律”。

苹果电脑在其官网表示，2019年公司一共接到358宗对用户资讯索取的申请，155宗涉及违法交易，而两宗索取申请则来自香港特区政府。

苹果电脑2017年7月在中国贵州建立了一个资料中心，储存该公司的大陆用户资料，以符合中国当时刚实施不久的国家网络安全法律。

苹果同时宣布在内蒙乌兰察布建立第二个用户资料中心，预料在今年开始运作，到时苹果将储存大陆用户的云端服务资料。据悉，苹果与乌兰察布市政府所签署的合约下，新的资料中心将使用百分百可重新再用的能源。

但苹果在大陆的资料库并不包括储放香港用户的资料。