香港国安法 陈日君严词批教廷沉默 质疑难道真收了中共的钱 促辟谣

罗马天主教教皇方济各（Pope Francis）5日原定在公开谈话关怀香港，却紧急抽稿，引发质疑。天主教香港教区荣休主教陈日君日前则在脸书上质疑教廷对香港的沉默，“难道真的收了中共的钱？”

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据中央社今天报道称，教廷对香港沉默，陈日君质疑：难道真收了中共钱。

据该报道，中国通过“港区国安法”后，香港的自由人权处境备受全球关注，教宗方济各（Pope Francis）原定于当地时间5日在公开谈话关怀香港，讲稿也已写好发出，却在致词前一刻紧急向媒体抽稿，让义媒质疑“中国连教宗的喉咙都掐住了”。

中央社说，陈日君4日在脸书（Facebook）撰文，回顾他在2019年7月3日为了教廷公布的中国神职人员牧灵指导文件前往罗马觐见教宗一事。他并在文中写道，大众的自由和宗教的自由是分不开的。在中国大陆没有宗教自由，是因为人民都没有自由；宗教失去自由，也就没有能力帮助人民争取自由。香港丧失自由，教会也不会幸免；教会失去自由，也没有能力和人民一起维护香港的自由。

据陈日君并质问，“整个社会面对大是大非的抉择，教会能避免抉择吗？能为了苟安而“躲”在自己“窝”里吗？绝不可能，绝不应该”；“为什么在万国的怒吼中就没有梵蒂冈的声音？难道真的收了中共的钱？为什么不行出来辟谣？”

该报道称，针对中梵协议一事，陈日君在文中指控教廷国务卿帕洛林（Pietro Parolin）控制教宗，“一手包办”完成了在中国谋杀天主教的三步曲。”据陈日君表示，帕洛林鼓励地下教会签名参加爱国会，成为独立自办教会、裂教的分子；任由中共政府把地下的圣堂充公，归入地上教会，不再容忍地下神职在私人家里为教友举行弥撒，不论地上、地下，十八岁以下就不准入圣堂，不准参与任何宗教活动。

据陈日君并称，教廷再不会祝圣地下主教，“地下教会就会自然灭亡（或只能存在在“墓穴”中）”。

据悉，梵蒂冈官方网站没有关于中国或香港的新近消息。