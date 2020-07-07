香港 华为 中英针锋相对

中国驻英国大使刘晓明周一批评英国严重干涉中国内政，就中国实施香港国安法发表不负责任的言论，称这种行为可能会损害未来的中国投资。英国外交大臣拉布反驳了刘晓明的讲话，并表示中国已经自愿签署了保证香港人民自由的联合声明。

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据路透社报道，中国驻英大使驳斥英方在香港问题上严重干涉中国内政。但英国称香港国安法“明显而严重地”违反了1984年签署的中英联合声明，声明发布13年后，英国将香港归还给中国。英国还表示将向约300万香港人提供入籍途径。

据刘晓明对记者表示，“英方不断对香港发表不负责任的言论。” 据路透社指，这是自英国批评中国实施香港国安法以来，北京方面对伦敦发出的最强烈谴责。在谈到英国将向持有英国国民（海外）护照(BNO)的香港人提供入获取英国公民身份的途径时，刘晓明说：“这种做法是严重干涉中国内部事务，是公然践踏国际关系基本准则。”

据路透社，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)反驳了刘晓明的讲话，并表示中国已经自愿签署了保证香港人民自由的联合声明。据拉布在一次联合采访中指，“这是一个信任问题，世界上很多国家都在问这个问题：中国是否履行了其国际义务？”

据刘晓明表示，在英国公布提供公民身份的详情后，中国将决定如何回应，他还称，未来任何将华为排除在英国5G基础设施建设之外的决定，都会向其他中国企业发出“一个非常不好的信息”。

路透社说，英国首相约翰逊将自己描述为“亲中派”，但他也表示，“我们必须力挺我们在香港的朋友。”针对1月时允许华为有限参与英国的5G网络建设的初步决定，约翰逊的措辞也变得强硬起来，称他将保护关键基础设施不受“怀有敌意国家的供应商”侵害。

据刘大使表示，虽然中国希望与英国建立友好关系，“但如果你们视中国为敌对国家，就将须承担后果。”刘晓明表示，逆转针对华为的决定将损害英国作为一个开放、友好的营商环境的形象。据刘大使称：“中国商界正密切关注你们如何处理华为事件。如果你们将华排除在外，就会向其他中国企业发出一个非常不好的信息。”