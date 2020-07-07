高考日贵州载有考生大客车坠水库21冤死 网惊为何缓行中突转弯冲撞护栏

贵州安顺市一辆公共汽车7日中午撞破护栏，坠入虹山水库之中，截至当地时间今天下午5点30分，搜救人员共从水中救出36人，其中21人死亡，15人受伤。据目击者指出，车上载有多名学生，还包含参加7日中国大陆全国高考的考生。

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据东森新闻今天报道，贵州公共汽车冲入水库已21死！缓速行驶突“90度急转弯”撞破护栏。

根据最新曝光的监视画面，该辆公共汽车原本在桥上朝着前方缓速行驶，却突然急转弯撞向护栏，直直坠入水中。

事件发生之后，贵州省消防救援总队已调集19辆消防车，21艘橡皮艇，97名救援人员（含17名潜水员）赶赴现场救援，沉入水中的公共汽车在下午3点被打捞出水。

据目击者表示，车上载有众多学生，有的是穿着校服的，目测应为国小、国中生，有的则是穿着便服，参加全国高考的考生。

该报道称，目前抢救还在进行中，截至下午5点半，共搜救出36人，其中21人死亡、15人受伤，伤员已全部转往医院救治。

该报稍早报道称，贵州安顺市一辆公共汽车7日撞破护栏，直直插冲入虹山水库中，当地警消出动派百人力搜救，共搜救出36人，其中15人受伤、21人死亡。有网友看到公共汽车的监视器画面后，认为司机事故意冲入水坝当中，但详细案情为何，还有待警方调查厘清。

综合陆媒报导，车牌为G02086D的公共汽车从安顺火车站前往虹山湖大坝中段时，先缓慢地避开周围车辆，接着加速左转撞破石制护栏，冲入湖中。

贵州消防队获报后，调集19辆消防车、21艘橡皮艇及97名救援人员到场，陆续将公共汽车上的乘客救出并送往医院急救。据悉，车上有4名学生，其中1人不治身亡。

监视器画面曝光后，不少网友纷纷留言，“司机可能是故意的”、“司机是故意的行为。就是一心找死。死21人，真是太残忍了。这车在之前好像在犹豫似的”，但也有人说，“事情到底如何，现在没有公布出来，不要乱喷”。

该报道称，画面曝光！贵州公共汽车冲入水库，急转弯“撞爆护栏”...车上载多名学生。

贵州安顺市一辆公共汽车7日中午突撞破护栏，坠入虹山水库之中，目前车辆已被打捞出水，并有18名受伤人员被送往医院，据传车上还载有高考考生。根据最新曝光的监视画面，公共汽车原本在车道上朝着前方缓速行驶，但却突然急转弯撞向护栏，直直坠入水中。