中国驻英大使称不排除禁止港人离境移居英国

中国拒绝排除禁止港人离境前赴英国，加入首相约翰逊提出给予持有BNO英国护照港人居留权的计划，中国并且指责英国政府粗暴“干预”北京的内政。

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彭博新闻报道，中国驻英大使刘晓明在一次视像会议中告诉记者：“我们姑且看看事态发展，我们需要视乎英方真正采取的行动，以决定我们相应的措施。”

报道指，英国答允给予差不多300万港人一条成为英国公民的路径，进一步恶化与中国之间的关系。中国上周宣布在这个前英国殖民地实施一本全面性的国家安全法。约翰逊形容这本国安法是“明显而且严重牴触”1984年伦敦与北京所签署的中英联合声明。尽管中国威胁英国此举将有“严重后果”，但英国政府迄今仍坚持对港人提供避难港的计划。

不过英国外相蓝韬文（Dominic Raab）承认，假如中国禁止港人离开香港，英国政府恐怕是无能为力阻止。职是之故，计划能否落实似乎要看北京下一步的举措。

刘晓明这个星期一反击英国政府，指责英国的签证政策本身违反了香港回归的条件，又谴责有些英国从政者仍然摆脱不了殖民主义心态。但刘晓明拒绝就中国下一步的反应作出详细的回答。

报道引述刘说：“没有人应该低估中国捍卫它的主权、安全以及发展的决定，任何人企图破坏或阻挠国安法的实施只会招来14亿人民强硬的反对。”

在此同时，约翰逊的发言人史莱克（James Slack）说，有鉴香港实施国安法，英国正检视它与香港之间的引渡安排。