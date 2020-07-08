中央驻港国安公署搬入铜锣湾酒店正式揭牌运作

中央驻港国安公署揭牌仪式，特首林郑月娥与全国政协副主席董中央驻港国安公署揭牌仪式，特首林郑月娥与全国政协副主席董建华和梁振英，以及中联办主任骆惠宁均有出席。

新华社今早（8日）报道，中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署上午在香港揭牌。在香港，包括特首林郑月娥和中联办主任、国家安全事务顾问骆惠宁以及公署署长郑雁雄等多名官员及立法会议员早上主持和出席公署的开幕仪式。

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林郑在开幕礼的致辞中赞扬中央在港实施国安法是“对市民的爱护”，并且“为香港提供从乱到治的转机，香港有望回复稳定，市民的自由和权利也得到更好的保障”。

她说：“中央从国家层面为香港特区维护国家安全立法，是再次体现了对一国两制的坚持、对完善一国两制制度体系的决心，也包括了对香港特区和市民的爱护 。”她又说：“国安法为香港提供从乱到治的转机，香港有望回复稳定，市民的自由和权利也得到更好的保障。”。

全国政协副主席董建华和梁振英、政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波、保安局局长李家超、全国人大常委谭耀宗、前全国人大常委范徐丽泰、基本法委员会副主任谭惠珠、立法会主席梁君彦等多人。

国安公署的原址为铜锣湾的维景酒店，楼高33层，较早前有酒店员工披露酒店起码半年不接受订房服务，因此相信中央驻港国安公署目前的地址只属暂时租借性质。铜锣湾维景酒店有18年历史，属四星级，高峯期房价每晚要逾2千元港币。民运人士吾尔开希，2004年来港时就曾入住过。

在举行正式挂牌仪式之前一天，林郑月娥和全国政协副主席、前香港特首梁振英也曾分别到酒店视察和打点。

而警方在一日之前已派员在维景酒店一带严阵以待，并派员设置水马阵，封锁附近一段铜锣湾道，准备今早的开幕仪式，整个铜锣湾可谓是重兵布防。

工作人员亦于8日凌晨起，在酒店1楼外墙挂上国徽，酒店外亦放有多张红色座椅，而以石墩为基座的旗杆旁有3名男子，疑似为今早升旗作彩排。至清晨5时许，由于有大量传媒聚集，警方将酒店对出位置封闭，又于英皇道与铜锣湾道交界设立采访区。

本月3日国务院任命曾处理过2011年乌坎事件的广东省委常委郑雁雄为驻港国安公署署长。据《港区国安法》驻港国安公署的职能包括分析研判香港维护国家安全形势；监督、指导、协调、支持香港政府维护国家安全的职责；收集分析国家安全情报讯息；依法办理危害国家安全犯罪案件。

中央驻港机关租借酒店用作临时办事处，过去也有例子。在回归之前，当时被视为北京驻港最高机关的，是身兼提供新闻服务的香港“新华社”，俗称“大新华”，香港前途拍板之后，北京派出江苏省委书记许家屯在港处理回归前后的事务，当时他的职衔就是新华社社长。新华社“业务”突然扩充之后，租借附近湾仔皇后大道东的一家酒店作为临时总部，1999年回归之后，新华社恢复“真身”，而所谓的“大新华”则正名为中央驻港联络办公室（中联办），并在2001年搬入西环新落成的大楼。

原名维景酒店的铜锣湾维景酒店，于2002年开幕，由香港中旅维景国际酒店管理有限公司管理。中旅副总经理陶晓斌曾表示，在疫情之下，虽然有同业要求员工放无薪假，但公司绝无考虑过采取类似措施。他续指，公司酒店依然盈利，并且好过同行。

翻查资料，民运人士吾尔开希曾于2004年1月中来港，出席已故歌星梅艳芳的葬礼，留港5日期间，正是入住铜锣湾维景酒店。

另外，集团旗下轩尼诗道维景酒店，2009年4月30日一位墨西哥旅客经上海转机抵港，下榻湾仔维景酒店。当晚发烧到律敦治医院求诊，翌日确诊患上H1N1新型流感（猪流感）。当局即时封闭湾仔维景酒店7天，所有旅客及员工期间须接受隔离，不能够随意进出酒店。卫生当局于5月8日晚上8时半，即满7日医学观察期时解封酒店，让旅客及员工离开。酒店随即关闭进行彻底消毒，并于一星期后的5月15日重开营业。