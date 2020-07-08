港版国安法 法国不会袖手旁观

法国外长勒德里昂7月8日在参议院表示，法国对港版国安法不会袖手旁观，将在适当时机公布反制措施。

中国在香港强行推出港版国安法之后，欧盟被指对香港的严峻情势反应软弱，法国也不例外。周三，法国外长勒德里昂却声明，“法国绝不会在香港问题上无动于衷!”，将在适当时机采取措施反击。

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法国外长勒德里昂周三在法国参议院听证会上强调，港版国安法与基本法规定的一国两制“决裂”，他表示：“我将在适当的时候公布法国政府打算采取的反击措施”。他补充：法国也希望欧盟其他成员国能够协调行动。

法新社报道说，中共政体向香港强加的国家安全法涉及镇压“四大罪”：颠覆政权罪，分裂罪，恐怖主义罪以及勾结外国势力罪，此法明显针对去年香港爆发的反送中运动而来。

港版国安法强行推出，构成自香港1997年从英国治下回归中国大陆以来最极端的事件。香港民主派担心，按照『中英联合声明』以及『基本法』规定的香港人拥有的高度自治和自由权利将受到严重侵蚀。一个最严重的事例是，香港图书馆援引港版国安法撤除了部分香港民主人士的书籍，此举被指是当代版的“焚书坑儒”，发生在21世纪20年代的香港，令世人惊骇。

与美国和英国等国相比，欧洲联盟目前做出的反应被指过分温和，欧盟轮值国主席默克尔正在受到越来越多的批评。

欧盟呼吁北京“避免任何破坏香港自治的行动”，但是没有采取任何反击措施。

而美国在取缔香港特殊经济地位待遇后，宣布将推出一系列制裁与港版国安法关联的措施，包括制裁中共高官。

英国则宣布，履行历史承诺，为向三百万港人成为英国公民打开方便之门。

与欧盟的情形类似，法国在港版安全法公布之后温和反应也遭到越来越多的批评。

周一，法国内阁完成改组，周三，面对议员质询，勒德里昂外长强调：“现在，(港区国安法)与1997年制定的『香港基本法』规定的‘一国两制’相比，真正是一个决裂.....所以，法国不能无动于衷。”