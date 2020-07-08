继印度日前宣布删除抖音、微信等59个中国最流行的应用软件后，美国总统特朗普周二在媒体采访时表示，正在考虑禁止在美国使用抖音。

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在电视节目主持人Greta Van Susteren就此问及特朗普的立场时，特朗普表示，“我们正在研究”禁止使用抖音软件的可能性，他补充说这是美国政府的选项之一。

特朗普又一次揭露中国最初隐瞒新冠疫情，他指中国给美国和世界造成的这一伤害，是一个“耻辱”。

抖音内容大多幽默，音乐、舞蹈居多，动感极强的短视频软件，颇受年轻人欢迎。抖音应用属于中国字节跳动公司，在美国和其它西方国家非常流行，成为中国以外排名第一的中国社交媒体平台。今年头三个月，抖音下载量多达3.15亿次。。

特朗普的说法与稍早时候美国国务卿蓬佩奥的表态遥相呼应。蓬佩奥星期一晚间在接受福克斯新闻频道专访时表示，美国“正在研究”禁止中国社交媒体应用，其中包括抖音。蓬佩奥并说，“我不想先于总统透露这一消息，但我们确实在研究此事。”

美国指责抖音处理用户数据的方式存在国家安全问题。根据中国安全法，所有中国企业必须对中共控制的情报工作提供支持和合作。

抖音经常被迫出面解释与中国的关系，彭博新闻社引述抖音发言人说：“抖音公司有一位美国的首席执行官和数百名雇员”。

这位发言人称，抖音“从未向中国政府提供其用户的信息，假如中国政府提出这样的要求，抖音也不会答应。”抖音(国际)之前曾经表示，公司所有的数据中心都设在中国境外，美国用户的数据全存放在美国，在新加坡有一个备份，没有任何数据处于中国法律的管辖之下。

抖音星期一宣布撤离香港市场，理由是北京在香港强行推出港版国安法之后，增加了当地局势的不稳定性。

除抖音外，另外也有一些包括脸书在内的西方公司因为感受到香港国安法的威胁，宣布暂停与香港当局的合作。

脸书公司发表声明说：“我们暂停处理香港政府为索取用户数据而提出的要求。”脸书将“支持人们在没有恐惧情况下自由表达的权利。”