美国新冠病毒确诊人数突破300万大关

美国累计感染新冠病毒确诊病例周三突破300万大关。不过，美国国务卿蓬佩奥表示，美国与欧盟就重开边界的谈判取得进展。全球新冠肺炎确诊病例达到1200万例。

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法新社报导，美国副总统彭斯周三在白宫宣布，美国已对3900万人进行新冠病毒检测，其中，超过300万人检测称阳性，而超过130万人已经恢复。而据美国霍普金斯大学的统计显示，美国新冠病毒感染确诊300万9611例，死亡累计达13万1521例。

在包括纽约在内的地区疫情出现稳定之后，目前美国南方及西部多地的病例遽增，包括德州、佛罗里达州、路易斯安那州和亚利桑那州。

而美国总统特朗普周三在冠状病毒工作小组召开会议前连番推文，要求让学生在秋季重返校园，并向美国疾病管制及预防中心“开炮”。 特朗普表示：“德国、丹麦、挪威、瑞典与许多其他国家，学校都复课了，没什么问题！”特朗普说，民主党人认为如果美国学校在11月选举前重新开放，在政治上会对他们不利。但这对孩子和家庭很重要。如果不重开，（我）可能会砍掉经费！”

另据法新社消息，美国国务卿蓬佩奥周三表示，美国与欧盟就重新开放边界的谈判取得进展。欧盟此前宣布向15个国家的游客开放边界，美国被排除在这项名单之外。

另外，全球新冠病毒确诊病例达到1200万例。美国疫情仍然最严重，确诊达到300万例，巴西疫情紧随美国排第二，累计超过100万人确诊，感染者包括总统博索纳罗。博索纳罗7日上午在当地多家媒体联合直播中宣布，他本人6日进行的新冠病毒检测结果为阳性。他表示自己情况良好，正接受治疗。

在亚洲地区，菲律宾的新冠确诊病例超过5万例，单日新增确诊病例2539例，是菲律宾自疫情爆发以来，单日新增确诊病例新高。首都马尼拉地区超过300个社区有感染病例报告。当局提醒民众尽量留在家中，不要外出聚集。