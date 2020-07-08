美限制阻挠外人进入西藏中国官员入境并考虑禁止抖音等中国程式

美国就西藏、新疆以及最新的香港问题和新冠状病毒疫情，将有连串惩罚中国的举措，其中包括国务卿蓬佩奥8日宣布向涉及西藏政策的中共官员实施签证限制，蓬佩奥并且正在考虑禁止中国的手机程式如Tik Tok（即抖音的美国版）等在美国运作。

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在此同时，根据彭博新闻报道，美国白宫官员讨论削弱港元与美元挂勾的联滙制度方案，作为惩罚中国的其中一个选项。

蓬佩奥8日在一项声明中宣布“我们今天开始将对那些涉及禁止外国人进入西藏的中国官员，实施入境签证限制，我们将继续寻求两国关系的平衡对等。”

美国认为，北京一直都制度性地阻挠美国外交人员和其他官员、记者以及旅客进入西藏自治区和其他西藏地区，但在此同时，中国的官员和它的人民却有更大的自由取得进入美国的途径。

蓬佩奥并且表示正在考虑禁止Tik Tok和其他以中国为总部的网络社交平台在美国运作。在此之前，印度因为最近与中国的边境冲突，从而以国家安全为由禁止Tik Tok等数十个手机上的中国社交平台。

蓬佩奥接受福斯电视的访问时说，被问到是否会禁止Tik Tok等中国社交程式时，他说：“我们肯定正在考虑相关的举措。”

他说：“就有关美国人手机上的中国程式，我可以向你保证美国将会很快拨乱归正，我不想抢先总统，但我们确实正在考虑当中。”

此外，彭博新闻报道，美国白宫官员讨论削弱港元与美元挂勾的联滙制度方案，作为惩罚中国的其中一个选项。

报道引述消息人士指，美国国务卿蓬佩奥的顾问，讨论过削弱港元与美元挂勾的联系汇率的想法，有可能是通过限制本港银行购买美元的能力，政府首要的任务，是寻找方法惩罚总部设在本港的银行，特别是滙丰。

但并未提交到白宫高层讨论，表明这构想并未受到广泛关注，有关的建议面临政府其他部门的强烈反对，担心此举只会伤害香港的银行和美国的利益，而不是中国。

另外有消息人士指，攻击联汇的构想，目前只是在一系列讨论方案清单的较低位置，讨论清单包括取消美国与香港的引渡协议，以及终止同香港警方的合作。