美FBI局长称习近平主导“猎狐计划”追查海外异议人士手段令人震惊

联邦调查局(FBI )局长雷伊（Christopher Wray）日前谈中国对美国的影响，指中共总书记习近平主导的“猎狐计划”，追查在海外对中国政府的政治、人权批评的人，手段令人震惊。

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雷伊7日在华府保守派智库哈德逊研究所(Hudson Institute)以“FBI如何应对中国对美国的影响”为题发表演说，其中谈到中国政府在2014年实施的“猎狐计划”。

雷伊指出：“猎狐计划”锁定习近平视为“威胁”且人在国外的政治异议者，与指出中国侵害人权的批评者，包括数百名美国公民和绿卡持有者。

雷伊说：中国政府为迫使这些人回国，手段令人震惊，例如，中国政府派员拜访被点名者住在美国的家人，传达两个选项“立刻返回中国，或自杀”。中国还会逮捕其在中国的家人，作为要胁手段。

雷伊呼吁：“若你自认遭中国大陆政府锁定，且是‘猎狐计划’可能的对象，请跟当地的FBI办公室联系。”

雷伊说，中国也推动“千人计划”，有人窃取超过10亿美元的商业秘密，已被捕入狱。

雷伊说：过去十年，与中国相关的经济间谍案增长1300%，平均每10个小时，FBI就会启动一项与中国有关的调查计划。如今联调局正在调查中的5000多件经济间谍案，约2000件与中国有关。

雷伊说：中国窃取美国的机密资讯，不因疫情大流行放缓脚步；中国外交官透过恶意影响力，运作世界各国支持中国在对抗疫情中的领导地位，有议员被要求提案赞扬中国。

雷伊指出：中国用尽一切方法要成为世界上唯一强权国家，美国民众应认清中国野心，了解中国无孔不入的窃取美国的资讯，且理解美中存在制度性的根本差异。他同时提到中国还会透过中间人来接触州长、参议员或市长等有影响力的政治人物，影响美国的政策。