蓬佩奥指世卫是“最无能的组织”

美国国务卿蓬佩奥周三确认，美国将会退出世界卫生组织，蓬佩奥批评世卫是“最无能的组织”。世卫冠状病毒特使纳巴罗表示，失去美国的支持，全球抗疫努力将大受影响。德国政府发言人周三表示，美国退出世卫将使国际合作受挫。

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美国国务卿蓬佩奥周三表示，美国多年来慷慨资助世卫组织，但世卫处理新冠疫情不力，早年对抗萨斯及埃博拉疫情也“表现不佳”，美国没有理由继续支持世卫，蓬佩奥指世卫是“浪费金钱，损及人命”的组织。

美国国务院及驻联合国官员表示，美国已经向联合国秘书长古特雷斯提交正式通知，美国将于明年七月六日退出世卫。

据美国当年加入世卫时的条件，美国必须提前一年通知退出决定，期间需继续履行财政义务。

世界卫生组织冠状病毒特使纳巴罗（David Nabarro）周三受访表示，美国将于明年7月退出世卫，没有美国的支持，全球打击病毒的努力将大受影响。

纳巴罗接受英国广播公司（BBC）第4电台访问，对世卫的重要财政支持者美国的退出感到遗憾。他警告，疫情在未来6个月将“更加恶化”，而没有了美国的支持，全球打击病毒的努力将大受影响。 纳巴罗表示：“我很难过，因为全世界正面临重大的健康危机，过去6个月情况一直很糟，而我担心=接下来6个月会变得更糟。”

另据法新社消息，德国总理默克尔政府发言人菲茨（Martina Fietz）周三在新闻发布会上说：“新冠病毒全球流行的现状表明，我们需要更多的国际合作来对抗这种流行病，而不是减少合作。” 她说：“世卫组织的工作非常出色，特别是在这样的特殊时期，世卫的支持和足够的资金很重要，”她说，美国退出世卫使国际合作“受挫”。