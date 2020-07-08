蓬佩奥谴责中国对印度的“霸凌”行为

美国国务卿蓬佩奥周三谴责中国对印度的“霸凌侵略”行为。法新社消息，蓬佩奥并表示，中国与不丹新的领土争端证明了北京的“恐吓”政策。蓬佩奥说，北京到处挑起领土争端已成“习以为常”。

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蓬佩奥周三在新闻发布会上谈到中印在印度北部拉达克有争议边界最近发生的武装冲突时说：“中国人在冲突中表现出的霸凌侵略令人难以置信。”

蓬佩奥说：“印度方面已尽最大努力进行回应。”蓬佩奥并说，他曾在与印度外长苏杰生的会谈中多次谈到印中紧张局势。

6月15日，印度和中国士兵在位于印度北部拉达克（Ladakh）的加尔万河谷（Galwan Valley）发生的极端冲突。这是45年来两军之间第一次流血冲突，冲突导致印度一方20名士兵丧生，北京方面还没有透露伤亡人数。

蓬佩奥在周三的新闻发布会上还指出，中国还抗议小国不丹提出的国际贷款请求。

蓬佩奥表示，“从喜马拉雅山脉到越南水域，从钓鱼台群岛到其他地方的领土，北京到处挑起领土争端已“习以为常”。他说，“世界不应该坐视这种霸凌行为，任其为所欲为继续下去。”

中国，日本和台湾都声称对东海的钓鱼台群岛拥有主权。

在中印两国发生边境冲突后，印度日前宣布禁用抖音TikTok和其他58款主要来自中国的应用程序，其中包括腾讯的微信和阿里巴巴的UC浏览器。印度此举得到包括美国等国的响应。