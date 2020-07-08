6月以来中国四省份降雨量达59年来最高 长江中下游监利以下江段全线超警

中国中央气象台7月8日对外公布，6月以来，中国长江中下游流域四省(市)累计降雨量突破历史记录，为1961年来最高。当地时间8日10时，长江干流黄石港站水位达到24.51米，超过警戒水位0.01米。至此，长江干流湖北监利以下江段全线超过警戒水位。此外，7月7日深夜23时53分，浙江建德市政府防汛防旱指挥部发布公告，要求全市各单位、乡镇、居民做好新安江水库首次开9孔泄洪的准备。

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中国中央气象台指出，7月4日以来，西南地区东部至长江中下游再度遭遇强降雨过程。截至8日早晨，部分地区累计降雨量有100～250毫米，湖南张家界及湖北东南部、安徽南部、江西北部等地部分地区300～500毫米，湖北黄冈等局地超过800毫米。气象监测统计显示，6月1日至7月7日，安徽、湖北、浙江、重庆4省(市)累计降雨量为1961年以来同期最高，部分地区降雨量较常年同期偏多1～2倍。据中新社报道称，中央气象台8日继续发布暴雨橙色预警，预计8日至9日，南方强降雨带将逐步南压，贵州、湖南、江西、浙江、福建等地部分地区有暴雨到大暴雨。未来三天，华北地区也将有一次较大范围降水过程。

此外，新华社还在当天报导指，受近期强降雨影响，长江中下游干流水位持续上涨。5日5时莲花塘站突破警戒水位，此后干流站点监利站、九江站、南京站陆续突破警戒水位。7日，汉口、码头镇、安庆分别于当日7时、12时、13时达到警戒水位27.3米、21.5米、16.7米，当时长江中下游监利以下江段只剩黄石港站未达到警戒水位。目前，长江中下游干流湖北监利以下江段各站日涨幅约0.1米至0.5米。截至8日8时，最大超警幅度在九江站，超警约1米。

对此，长江水利委员会预计，未来几日，长江中下游干流附近将有强降雨维持，干流水位仍将继续上涨，最大超警戒幅度在1米至1.5米左右。该机构提醒，超警意味着所在江段有可能出现堤防险情，沿江各地各部门务必做好巡堤查险工作。另据浙江省水利厅官方微博消息，7月8日6时，新安江水库水位达108.37米，并且持续上涨。省水利厅今日7时发布新安江水库4号调度令，决定从8日9时起，水库开启9孔泄洪闸泄洪，泄洪闸泄洪流量6600立方米/秒，发电流量1200立方米/秒，总出库流量7800立方米/秒——半小时流量与整个杭州西湖的储水量（1400余万立方米）相当。据悉，这是自1959年9月该水库建成以来的首次。

消息指，当地时间7月7日9时30分，浙江省杭州市淳安县千岛湖景区暂停旅游接待。目前，千岛湖景区已劝退2000余名游客。这是千岛湖景区首次因防汛暂停游客接待。除千岛湖景区，淳安龙川湾景区也因降雨遭到冲击。千岛湖即新安江水库，是为建新安江水电站拦蓄新安江上游而成的人工湖，于1959年建成。水库面积约573平方公里，蓄水量可达178亿立方米。新安江水库此前共开闸泄洪6次，分别是1983年、1994年、1995年、1996年、1999年和2011年。时隔9年，新安江水库再次泄洪。