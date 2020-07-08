中国驻港国家安全公署正式挂牌启用

驻港国安公署使得中国国安人员首次得以在香港公开行动。

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本台RFI法广今天2020年7月8日周三的法文报道，据中国官方媒体新华社消息，中国在香港特区的国家安全机构已于当天周三早上启用。这一机构的办公室被设在一家酒店内（Metropark Hotel）。这栋建筑外挂了一面中国国旗和一枚国徽。为了周三的启用，安全力量封锁了通往酒店的道路，并在周边做了重要的安全部署。

这一安全机构的挂牌剪彩仪式于周三一大早举行，法新社的一名记者说，香港特区政府的代表和警方的代表到场出席。

这一机构的任务是监督地方当局对北京于上周强行推出的国安新法的执行，新法预设惩罚颠覆ˎ 恐怖主义ˎ 分裂主义还有勾结外国势力。

香港女特首和新任国安署署长出席了开幕仪式。特首Carrie LAM在致辞中表示：这是历史性时刻，因为，我们一起见证了中国香港特区建立健全国安的法制和执行机制的另一里程碑。反对人士指责香港特首如同北京的木偶。

在经历了2019年大规模的“反送中”运动后，当局于6月宣布了香港国安法。当地民主派将此看作是一种噤声的方式。

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