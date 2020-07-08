俄中否决联合国授权延长救助叙利亚

俄罗斯和中国周二在联合国否决了叙利亚跨境人道援助授权延期一年的提案。安理会还有三天时间协商一项协议，挽救可能会被撤销的叙利亚西北两个关卡。

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据本台RFI法广记者Carrie今天周三（2020年7月8日）发自纽约报道，与十二月份的情况不同，比利时和德国曾与俄罗斯因在冬季关闭两处关卡展开过一次较量。这次是延长两处现有的跨境关卡，自今年一月以来，已有8500辆救援卡车通关。

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由于叙利亚北部地处偏远，非政府组织预测Covid-19疫情的开始会有时间差，联合国提出建议增设第三个关卡，但俄罗斯与中国还是使用了否决权，阻止维持这两处关卡。这也是在叙利亚问题上，俄罗斯自2011年战争爆发以来第15次使用否决权。

中国在表决后解释说，支持维持跨境通过许可，但之所以投了否决票是因为德国和比利时拒绝中国提出的，谴责美国单方面制裁叙利亚的修正意见。

俄罗斯作为阿萨德的盟友，利用否决权威胁安理会。它表示一直想要逐步关闭这些于2014年设立的关卡，让大马士革管理人道物资的分配就是其主导意思。但外交界和非政府组织对此认为，这在当前是无法实现的。

莫斯科还提议，在土耳其与Idleb之间只保留一个边境关卡，对此，安理会应该在今晚前做出决断。十三个支持提案的国家明白，如果协商太久，俄罗斯与中国可以取消延长跨境授权，阻止所有援助。

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