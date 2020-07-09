世卫成立独立调查小组评估疫情应对 11月提交中期报告

因处理疫情不力受到严厉指责的世界卫生组织周四宣布，成立独立小组(IPPR)，评估世界对新冠病毒病大流行的应对表现。小组由新西兰前总理海伦·克拉克和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟里夫共同担任主席，预计11月提中期报告。

广告 继续浏览后续

法新社报道，世卫秘书长谭德塞周四在日内瓦世卫总部向成员国代表表示，疫情发展至今到了实事求是地反思的时刻。“我们所有人都应该对镜自省，包括世卫组织，各成员国参与应对这场危机的所有人。他表示，当前最大威胁不是病毒本身，而是全球和国家层级缺乏领导和团结。

谭德塞并表示，病毒在全球大多数地区尚未受到控制，且情况越来越糟，目前全球确诊感染超过1180万例，54万多人死亡，且疫情仍在加速蔓延。

今年5月首次以视频方式举行的世界卫生大会（WHA），会员国通过决议，要求对全球应对疫情所采取的措施进行独立调查。谭德塞周四宣布，调查小组将由新西兰前总理海伦·克拉克和利比里亚前总统埃伦·约翰逊·瑟里夫共同担任主席。谭德塞说，独立小组的职权范围待与会员国协商后订定，并另成立一个独立秘书处，预计今年11月世卫大会复会时提交中期报告。

5月世卫大会通过由欧盟领衔的提案，要求独立调查抗疫行动，包括世卫的表现。

而美国总统特朗普严辞抨击世卫对新冠病毒疫情处置不当且偏袒中国，特朗普宣布中止捐助，美国并7日通知联合国退出世卫，预计2021年7月6日正式生效。

谭德塞周四并未针对美国退出世卫再发表评论，但他先前曾表示，美国一直是世卫长期的慷慨的友邦，希望美国继续成为世卫的朋友。