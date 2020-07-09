中南海成立政治安全专项组 习近平政权不安全？

官媒有一条消息很诡异，中共不知什么时候成立了一个专门负责政治安全问题的警察领导机构。政治安全，在中共的术语中，等同于政权安全，成立一个这样的专门机构，是因为政权还不太安全吗？

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中国司法部『检察日报』7月6日报道称：平安中国建设协调小组政治安全专项组近日在北京首次召开会议，要贯彻落实习近平同志为核心的党中央关于维护国家安全的决策部署。会上说，“政治安全攸关国家安危……”强调要“依法打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动”。这有点像是针对香港、中国少数民族地区以及“外国势力”去的？但又不完全是，范围很大。这个小组的组长是中央政法委副秘书长雷东生。

上面涉及的问题本来由国安部和公安部掌管，现在划给了这个政治安全专项组？平安中国建设协调小组猛听起来会以为是一家保险公司的名称，它跟习近平直接领导的中共中央国家安全领导小组是什么关系，习近平是不是同时兼任平安小组组长？

在中共政权中，负责安全的至少有国安部，公安部，司法部，政法委，现在又冒出一个负责政治安全问题的机构，有人分析，层层加码， 做到安全中的安全，万无一失，最高决策者恐怕有着强烈的不安全感。传统上，由于中共敌对意识很强，讲安全感的时候就可能意味着周围敌人密布，所谓的敌人往往是周边的，内部的，外人还远远搭不上边。

而且这次会议毫不讳言，明言“政治安全”，意味着政权安全，在中国党国一家体制中，政权安全就是党中央安全，党中央安全就是核心习近平本人的安全。

结合另外一篇报道来看，似乎这里说的安全透出的另外一种意味，就是习近平政权的不安全感其实异常强烈。不安全感的主要原因来自对执掌安全机构的安全感产生了严重怀疑。这篇7月8日多家中国官媒转载的文章题目就很吓人：“继周永康、马建等‘政法虎’接连被查后，全国政法系统要‘清理门户’”。

不夸张地说，官媒使用这样的题目，很黑社会。清理门户，这是黑社会术语。管不得中央党校前教授蔡霞批评习近平让“全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了。他就是一个黑帮老大，政党是他手里捏着的一个工具而已，所以，这个党成了政治僵尸。”

本来政法系统是习近平党中央的“刀把子”，现在为什么要在这里面“清理门户”？报道说，“在周永康、马建等‘政法老虎’接连被查后，一场剑指全国政法队伍之中‘害群之马’的清除行动，已经启幕。”

周永康是前中共常委，被称为“政法王”，以腐败的名义清除，在监狱里已经呆了好几年，马建是前国安部副部长，也以腐败的名义清除，也在监狱里呆着，为什么死马要当活马医，把他们抬出来吓人？

难道独独政法系统坏人多？这篇文章列举，公安系统，原副部长李东生、孟宏伟、孙力军先后落马。检察系统内，上海市人民检察院原检察长陈旭、吉林省人民检察院原检察长杨克勤落马。在法院系统内，最高人民法院原副院长奚晓明、江苏省高院原院长许前飞、安徽省高院原院长张坚、云南省高院原院长赵仕杰也先后被查。

除了腥风血雨的“清理门户”，“刮骨疗毒”，中南海决定2021年至2022年3月进行自下而上的政法队伍教育整顿运动。中共政法委已成立“全国政法队伍教育整顿试点办公室”，主任由习近平亲信、中共政法委秘书长陈一新出任。

这场政法队伍的整风一直要延续到中共二十大前，二十大前那个日子，本来是习近平两届总书记到期的时候，但现在废除了国家主席任期制，习近平的总书记应该也就可以顺延了。但顺延的过程要预防发生各种不满，刀把子就要严加控制，不能有丝毫放松。

分析人士指出，诡秘的是，在中国，习近平保权，有严重的不安全感，这种不安全感越强烈，就越是弄得鸡飞狗跳，人人不安全，首先要防的是周边的，政法部门一次次“清理门户”，就是要周边的人绝对忠诚，保江山，防政变，结果政法部门从高官到低官，没人安全。

社会安全更谈不上，香港本来是一个安全和平高度自治，享有自由的社会，现在北京派出的安全署去了，香港人从此失去了安全感，说话说不好都要犯颠覆政权罪或者勾结外国势力罪。从经贸战到香港危机再到新冠疫情，危机四伏，敢于批评当局的，尤其敢于批评习近平的，更不安全，这不，清华大学教授许章润就被抓去了。

国际环境安全吗？中共前中联部副部长周力在『中国社会科学报』发表题为『积极主动做好应对外部环境恶化的六大准备』，分别是一、要做好中美关系恶化加剧、斗争全面升级的准备；二、要做好应对外部需求萎缩、产业链和供应链断裂的准备；三、要做好新冠病毒疫情常态化、病毒与人类长期共存的准备；四、要做好摆脱美元霸权、逐步实现人民币与美元脱钩的准备；五、要做好全球性粮食危机爆发的准备；六、要做好国际反恐势力回潮的准备。

六大准备意味着中共国际上面临的六大危机，国际国内，事情做到了这种地步，习氏政权安全感严重缺失。