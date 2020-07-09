《华尔街日报》报道FBI正在调查流亡美国的中国富商郭文贵的资金来源

郭文贵的推特网页登着他与前白宫首席顾问班农的合照。（网络截图）

《华尔街日报》7月9日引述知情人士消息称，联邦调查局(FBI)正在调查流亡美国的中国富商郭文贵，追查其从事媒体事务的资金来源，包括郭文贵与前白宫顾问巴农(Steve Bannon)的合作关系，至于联邦调查局调查行动的目的为何，目前无法确定。

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消息人士说，FBI的国家安全探员近几个月来向有关人士询问了郭文贵活动的信息，包括与他有关联的一家媒体公司的资金来源，该公司于2018年聘请班农担任顾问。其中一些知情人士称，调查已经进行了六个多月，曼哈顿和布鲁克林联邦检察官办公室的检察官也参与了调查。

郭文贵委任的律师表示，到目前为止，联邦调查局都不曾与郭文贵接洽过，不管是郭文贵本人或同事，都没有接过联邦调查局针对任何事情的联系。

2014年，被中国官方指控多项罪名的郭文贵流亡美国，通过YouTube和Twitter等网络工具进行“政治爆料”，一再发布让北京难堪的政商勾结内幕。特朗普政府团队中，主张对中国采取强硬立场的鹰派人士，2017年起开始支持郭文贵。

巴农的发言人答复媒体询问时说：“巴农与手下相关人员，都不曾因为任何事情而被联邦调查局接触，更何况是报导当中的传闻。”知情人士形容，巴农与郭文贵并肩作战，联手对抗中国共产党，两人也创立媒体科技讯息平台，穿透中国防火墙，直接发送讯息给中国人民以及世界各地民众。